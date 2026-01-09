Abogada de Rocío San Miguel confirma la excarcelación de la activista: "Está bien"

09-01-26.-La activista Rocío San Miguel fue liberada en Caracas y "está bien", informó el jueves su abogada Theresly Malave, en una jornada de excarcelación de prisioneros por motivos políticos."Rocío ya está en libertad, está en condiciones estables su salud y está bien", dijo la abogada a la AFP.Más temprano el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había confirmado desde España la liberación de San Miguel, de doble nacionalidad, además de otros cuatro españoles.La organización no gubernamental Espacio Público anunció también la liberación de la defensora de derechos humanos, quien permanecía detenida desde el 9 de febrero de 2024.A través de un mensaje difundido en su red social X, la ONG expresó:“Tras un año, 10 meses y 29 días de injusta detención, este #8ene de 2026 liberan a la defensora de derechos humanos y abogada, Rocío San Miguel. ¡Nunca debió estar detenida!”.