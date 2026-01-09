Principal
En Nueva York, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra, soy inocente”.
(VIDEO) Maduro contra el azufre. Por Juan Carlos Monedero
Por:
Juan Carlos Monedero
|
Viernes, 09/01/2026 05:15 AM
|
Maduro contra el azufre. Por Juan Carlos Monedero
Credito: Agencias
Viernes, 09 de enero de 2026.- EEUU fue a secuestrar al presidente Nicolás Maduro buscando construir, 36 años después un Noriega, pero todo parece que le va a salir un Mandela.
Ante el tribunal que pretende juzgarle en Nueva York, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra, soy inocente”.
Tienen que tratarlo y juzgarlo como el presidente constitucional de Venezuela.
