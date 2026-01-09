(VIDEO) Maduro contra el azufre. Por Juan Carlos Monedero

En Nueva York, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra, soy inocente”.

Viernes, 09 de enero de 2026.- EEUU fue a secuestrar al presidente Nicolás Maduro buscando construir, 36 años después un Noriega, pero todo parece que le va a salir un Mandela.

Ante el tribunal que pretende juzgarle en Nueva York, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra, soy inocente”.

Tienen que tratarlo y juzgarlo como el presidente constitucional de Venezuela.



