Inician reconstrucción de apartamentos en La Soublette

Este jueves comenzaron los trabajos de reconstrucción de los 16 apartamentos afectados en el Bloque 12 de La Soublette en la parroquia Catia La Mar del estado La Guaira, luego del bombardeo ocurrido el pasado sábado 3 de enero.

Los informes técnicos preliminares han determinado que pese al impacto misilístico que dejó un saldo de una persona fallecida y nueve lesionados, la estructura principal del edificio se mantiene firme, lo que permitirá que la intervención sea más rápida. Luego de la remoción de escombros y los levantamientos de ingeniería, este jueves comenzó la fase de remodelación.

Jesús Linares, habitante del Bloque 12, destacó la actuación conjunta. «Una actuación integral por todos los organismos del Estado, interviniendo no solamente con las personas que fueron afectadas directamente en el edificio, sino también con la comunidad. Evaluación psicológica y médica para la población y también para los animales», afirmó.

Delfina García, jefa de calle del sector, corroboró el despliegue desde el primer momento. «Todas las autoridades del Estado, del gobierno, atendiendo. Hoy tuvimos la misión Nevado. Para todos, psicólogos, médicos, atendiendo a las personas, a los niños, vacunación, en todo sentido. De verdad que estamos muy satisfechos con la capacidad de respuesta que nos han ofrecido», relató.

García detalló la entrega de kits de enseres por parte del Gobierno regional, bolsas de alimentos, y sumó la solidaridad de vecinos y organizaciones particulares que han donado artículos de higiene personal.

Brindan atención social a los vecinos de la comunidad afectada

La atención psicosocial: del shock a la claridad

Yamile Gascón psicóloga que brinda apoyo en la zona, explicó el tipo de acompañamiento que se ofrece a quienes quedaron en estado de nervios o miedo. «Se les ha dado herramientas como lo que es la respiración, la escritura, la meditación», comentó. Ilustró el impacto con un caso concreto: «Ayer una de las personas me decía que estaba en total shock y que no veía el futuro… Luego de la atención indicó que tenía claridad y estaba centrada al poder hablar lo que sucedió, volvió a redireccionar sus objetivos». La profesional subrayó que aunque el miedo persiste, el acompañamiento hace el dolor «un poquito más ligero» y ayuda a retomar la confianza.

Reconstrucción física y comunitaria

Mientras las máquinas y obreros avanzan en la reconstrucción material de los apartamentos, el testimonio de los habitantes y la presencia de equipos de salud, alimentación, electricidad (Corpoelec) y agua (Hidrocapital) apuntan a una recuperación que busca ser multidimensional. La comunidad de La Soublette, epicentro de un evento trágico, se reconforma así entre la pérdida, la ayuda oficial y la solidaridad vecinal, mirando hacia adelante mientras las autoridades trabajan contra el reloj para restituir la normalidad.

De acuerdo con el personal que está laborando en la obra, se espera que en un tiempo no mayor a 6 semanas se culmine la rehabilitación completa de la edificación.