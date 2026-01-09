EEUU podría perder su derecho a voto en la Asamblea General advierte la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este jueves que EEUU podría perder su derecho a voto en la Asamblea General.

La advertencia se produce después de que Donald Trump firmara un memorando retirando a su país de 66 organizaciones internacionales.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, recordó que el artículo 19 de la Carta de la ONU establece que un país miembro puede perder su voto si sus atrasos en las contribuciones igualan o superan la cantidad adeudada por los dos años anteriores. «No es una decisión del secretario general, está en la Carta«, explicó.

El memorando firmado por Trump el miércoles retira a Estados Unidos de 31 entidades de la ONU y otras 35 organizaciones internacionales. La Casa Blanca justificó la medida argumentando que estos organismos «operan de manera contraria a los intereses nacionales» y «priorizan las agendas globalistas«.

Entre las agencias de la ONU afectadas están la Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat). El secretario general António Guterres lamentó la decisión, recordando que la contribución financiera de los estados miembros es una «obligación legal que no se negocia«.