(VIDEO) Trump afirma que la intervención de EEUU en Venezuela podría durar años: "Solo el tiempo lo dirá"

"Solo el tiempo lo dirá", ha declarado Trump en una entrevista publicada por The New York Times. Los periodistas le han preguntado si el plazo sería de tres meses, seis meses, un año o más. "Diría que mucho más", ha respondido el presidente estadounidense.
Trump ha asegurado que el nuevo Gobierno venezolano, presidido por Delcy Rodríguez, "nos está dando todo lo que creemos que es necesario". "No están tratando con gran respeto. Como saben, nos estamos llevando muy bien con la administración que hay allí ahora mismo", ha apostillado.
Venezuela nacionalizó el petróleo en 1976, bajo el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. La industria, hasta entonces en manos de compañías estadounidenses, pasó a ser gestionada por una empresa creada al efecto, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había presentado un plan para un proceso de transición que debería avanzar en las "próximas dos o tres semanas". Dicho plan comprende supuestamente tres fases ("estabilización", "recuperación" y "transición"), y debe acabar en elecciones, aunque Trump las ha descartado por el momento.
