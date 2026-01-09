Venezuela agotará recursos jurídicos y diplomáticos para liberar al presidente Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció que la recién instalada comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores agotará todas las instancias internacionales y capacidades del Estado hasta conseguir el retorno de ambos a sus funciones.



Tras una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el parlamentario enfatizó que el grupo de trabajo operará sin límites temporales ni de recursos. La instancia no se limitará a la gestión interna, sino que "desplegará todas las capacidades diplomáticas, jurídicas, políticas, humanas y multilaterales".

Calificó el secuestro del presidente Maduro y de la primera dama como un "acto sin precedentes". En sus declaraciones, argumentó que este evento representa un quiebre de la arquitectura institucional global, además de afirmar que la detención "violenta el orden internacional y en general todo el tinglado diplomático, jurídico, político, que fue establecido en este planeta después de la Segunda Guerra Mundial".

Respecto a la operatividad de la comisión, el diputado advirtió que el alcance de las acciones gubernamentales será total. "No descansaremos, todo lo que podamos hacer lo haremos y más allá", declaró, al agregar que "todas nuestras capacidades y más allá de nuestras capacidades serán invertidas en este proceso".



Rodríguez enmarcó los esfuerzos de la comisión no solo como una gestión personal o institucional, sino como una "búsqueda de justicia" y un paso necesario para la "consolidación de la paz" tanto en Venezuela como a nivel global.



El equipo de trabajo, que incluye al canciller Yván Gil, al procurador Reynaldo Muñoz y a especialistas en derechos humanos y campañas internacionales como Larry Devoe y Camilla Fabri de Saab, trabajará bajo la premisa de que el retorno de los detenidos ocurrirá "más temprano que tarde".