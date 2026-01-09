Justicia, Encuentro y Perdón exige la liberación de "todos los presos políticos" tras anuncio de Jorge Rodríguez

09-01-26.-La organización Justicia, Encuentro y Perdón exigió este jueves que las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela se realicen de forma «plena, inmediata y sin condicionamientos».

El pronunciamiento de la ONG responde al reciente anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, sobre el inicio de la liberación de un grupo numeroso de detenidos venezolanos y extranjeros.

La organización defensora de derechos humanos insistió en que las autoridades deben ejecutar estos procedimientos bajo estándares internacionales y garantizar que la libertad no se utilice como «mecanismo de negociación o control político». Al mismo tiempo, reclamó que sea una «liberación total» de presos políticos.

A través de sus canales oficiales, la organización calificó este movimiento como un avance necesario para el futuro político del país, señalando que «este constituye un primer paso indispensable hacia una transición democrática real y sostenible en Venezuela».

El grupo subrayó la urgencia de que estas liberaciones no sean actos aislados, sino que formen parte de un proceso transparente que respete la dignidad de los afectados y sus familias.

Finalmente, la ONG reafirmó su postura frente a la crisis institucional y los abusos cometidos contra los privados de libertad.

«Renovamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la reconstrucción del Estado democrático, y exhortamos a las autoridades nacionales e internacionales a garantizar que estas liberaciones se traduzcan en garantías de no repetición, restitución de derechos y reparación integral», sentenció la organización en su comunicado.