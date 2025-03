Efemérides del 20 de Marzo: Invasión a Irak con 2da Guerra del Golfo (2003) – Renuncia Tareck El Aissami

Equinoccio de Primavera en el Norte y fin del verano en el Sur . Sucede tras el invierno (entre el 20 y 21 de marzo) da paso a la estación de la primavera, cuando el Sol queda situado respecto a la Tierra sobre el plano del ecuador, por lo que brilla de forma directa sobre el éste, y ambos hemisferios se iluminan de la misma manera. Los días y las noches comienzan a tener la misma duración y aumentan las temperaturas. Pero, mientras en el Norte, el equinocio da paso a la primavera, en el Sur finaliza el verano y llega el otoño. Día Mundial de la Narración Oral. Es una celebración mundial del arte oral o de la narración, como la que hacen los "cuentacuentos". Se fomenta que la gente cuente historias en diferentes idiomas y lugares del mundo. Las personas participantes comparten sus historias o se hacen concursos. Día de la Lengua Francesa (Día Internacional de la Francofonía). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Internacional de la Lengua Francesa, como uno de los seis idiomas oficiales que emplea. Los días de los idiomas en la ONU fueron fijados como una forma de reconocer el multilingüismo y la diversidad cultural. Se pretende generar conciencia sobre los idiomas como portadores de una herencia y riqueza historico-cultural. Esta herencia en varios países de África fue producto del colonialismo francés. El idioma de Francia se habla en el Quebec canadiense, en parte de Bélgica, en parte de Suiza, Nueva Caledonia y en la Guayana Francesa, además de Haití e islas del Caribe, entre otras posesiones o exposesiones francesas en el mundo. Día Mundial Sin Carne. Se celebra desde 1985, por promoción de FARM (Farm Animal Reform Movement), esn español Movimiento de Reforma para los Animales de Granja, que se interesa tanto por una alimentación saludable como por la vida de los animales. El objetivo es educar e inducir a las personas para que adopten una alimentación vegetariana (basada en plantas) y sin carnes o proteina animal (vegana). Hay muchos que no tienen la carne en su dieta pero no por vegetarianos o veganos, sino por el bolsillo. Día Mundial del Gorrión. Una iniciativa de la Nature Forever Society de la India y otras organizaciones conservacionistas de todo el mundo, con el objetivo de llamar la atención sobre el importante declive de la especie de aves, a pesar de ser muy comunes. Su disminución es motivo de preocupación tanto por lo que representan en sí mismos como especie como porque la reducción de estas aves refleja que algo está sucediendo en la naturaleza, sabiendo que cada una de las especies influye y es parte del conjunto de la biodiversidad, de la vida del todo el planeta, y por consiguiente también influye, en última instancia, en la vida de la Humanidad. Día Internacional de la Felicidad. Hay un Día Mundial de la Felicidad, aunque no por ello seamos más felices. De todos modos, la fecha es válida para reflexionar sobre la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos, en un contexto de inclusión y justicia social, sin violencia y sin genocidios u otras barbaries. En esta fecha se demanda de todos los gobiernos del mundo que procuren la felicidad de las personas en sus políticas sociales y económicas. ¿Qué pensarán de ésto Trump y Netanyahu, o presidentes latinoamericanos como Milei y el propio Maduro? El día se aprobó en la ONU a propuesta de un país asiático (Bután). En relación con esto, además de medir en Producto Interno Bruto de las naciones como indicador de properidad económica, se tomó la idea de "Felicidad Nacional Bruta", calculada midiendo nueve puntos: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el Gobierno. El índice de Felicidad Nacional Bruta (FNB) para 2025 (correspondiente al cáculo del año anterior) no se publica como tal, pero el concepto está relacionado con el Informe Mundial de la Felicidad, que clasifica a los países según su bienestar y calidad de vida. Este informe, publicado el 20 de marzo de 2025, destaca a Finlandia como el país más feliz del mundo por octavo año consecutivo, seguido de Dinamarca, Islandia, Suecia y los Países Bajos. Costa Rica y México también lograron entrar en el top 10, representando a América Latina. Venezuela ocupa el puesto 82, descendiendo desde el lugar 79 del año anterior., lo que la posiciona a la cola de América Latina. Sin embargo, es admirable que la población venezolana se caracteriza por aquello de "al mal tiempo buena cara" y aprovecha cualquier ratico para sentirse "feliz", por encima de todo (¡Cuestión de actitud!). EE UU cayó históricamente a su peor posición por venir bajando del puesto 11 (en 2011) al 24 (en la actualidad). La última posición es para Afganistán (147). El índice también toma en cuenta factores como el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de la corrupción. Rankings por paises No obstante, hacemos la advertencia de que estos ránkings pueden tener sus sesgos ideológico-culturales. Por ejemplo, hay países que pueden sentirse más "felices" que otros, pero que sus gobiernos y ejércitos son los primeros en hacerle la vida cuadritos o acabar con la vida de los demás, aunque sigan tan campantes. En 1602, se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Primera empresa fundada en la historia, primera corporación multinacional del mundo. En 770, nació en Alemania, Friedrich Hölderlin, poeta de la lírica alemana que permaneció olvidado muchos años, hasta ser redenubierta su obra a principios del siglo XX. En 1786 en Suecia, el rey Gustavo III funda la Academia Sueca para fomentar el uso del idioma sueco, y con el paso del tiempo será el lugar en se anuncien los Premios Nobel. En 1813, fue la Batalla de Maturín, en el marco de la guerra de independencia de Venezuela. En 1852, Harriet Beecher Stowe publica por primera vez La Cabaña del Tío Tom, en apoyo a la causa de la emancipación de los negros. Fue la novela más vendida en el siglo XIX. En 1854, se fundó el Partido Republicano de Estados Unidos, el partido de Donald Trump. En 1873 la Asamblea Nacional republicana de España aprueba la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico. En 1910, nace en el estado Lara el médico Carlos Gil Yépez, considerado el padre de la cardiólogía en Venezuela (1910 – 1976). Ocupó importantes cargos institucionales y académicos relacionados con el tema de la salud y la medicina. Contribuyó con obras en el campo de la Cardiología, como "Las miocarditis parásito – carenciales" y la "Medicina Antropológica". En 1916 el físico Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. En 1922, nace en Caracas el arquitecto Tomás José Sanabria, reconocido por ser creador de varias obras públicas de Caracas, como el Hotel Humboldt, el Foro Libertador, el edificio del Banco Central de Venezuela, el edificio de la Electricidad de Caracas y la sede del INCES en la avenida Nueva Granada, entre otras edificaciones. En 1947, muere Pedro Emilio Coll; periodista, escritor y político venezolano (n. 1872), reconocido como uno de los promotores del modernismo en Venezuela y de la literatura de vanguardia en América Latina. En 1950, se crea la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC), con la participación de 59 miembros, en el Auditorio de la Cruz Roja Venezolana. En 1957, nace Spike Lee, cineasta afroamericano director en Hollywood, cuya obra cinemátográfica versa en granparte sobre el racismo, especialmente dentro de los EEUU. Como ejemplos: "Haz lo correcto" (consu nombre en ingés) y Malcolm X; películas como El verano de Sam, La hora 25, El infiltrado del KKK (Ku Klux Klan), que le mereció un Oscar como guionista. En 1965, en Maracay, Venezuela, se inauguró el Estadio José Pérez Colmenares, estadio de béisbol usado durante la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional como sede de los Tigres de Aragua. En 1966, es robada en Westminster (Londres) la Copa Jules Rimet, que para la época era el máximo trofeo del fútbol internacional. Se exponía para promocionar el Mundial de Inglaterra de 1966. El trofeo fue encontrado con la ayuda del perro de un periodista británico. Por su rescate, recibieron una medalla, una recompensa de 1.500 dólares y un regalo para la mascota "Pickles". En 1969, el beatle John Lennon contrae matrimonio con la artista japonesa Yoko Ono. Además de ser su pareja sentimental, realizó producciones musicales a su lado. Ambos fueron figuras muy controversiales por sus declaraciones, ocurrencias y atrevimientos. En 1985, se creó en Venezuela, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria FOGADE. En 1990, Namibia pasa a ser un Estado soberano, tras 75 años de colonización sudafricana (Sudáfrica a su vez fue colonia inglesa). Fue en Namibia que se hallaron algunos de los primeros homínidos conocidos. A la zona sudoccidental de África llegaron navegantes portugueses en el siglo xv. Luego se la disputaron varias potencias coloniales europeas. Namibia fue colonizada por Alemania y Sudáfrica en diferentes momentos de su historia. Alemania estableció su colonia en 1884 y la llamó África del Sudoeste Alemana. Sudáfrica ocupó la colonia alemana en 1915 durante la Primera Guerra Mundial y la gobernó hasta 1990, cuando Namibia lógró su definitiva independencia. Sudáfrica, a su vez, había sido colonizada por Holanda y Gran Bretaña. Los holandeses establecieron la primera colonia en 1652 (Colonia del Cabo), hasta quedar bajo un gobierno de los blancos descendientes de los colonizadores en 1910, aunque siguió siendo una colonia británica hasta 1961, cuando se declaró una república (sometida a un régimen de Apartheid). En 1995, ocurre un atentado mortal en el metro de Tokio. La secta "Verdad Suprema", en un ataque químicp, libera el venenoso gas sarín en varias estaciones subterráneas y mueren trece personas. Hubo cincuenta víctimas que no murieron pero que fueron severamente afectadas y unas mil personas presentaron problemas temporales de visión. Esto llevó al arresto de varios integrantes de Verdad Suprema, que ya habían efectuado atentados previos. Fue el ataque más grave a la población desdeel fin de la Segunda Guerra en Japón. Sobre lo sucedido se publicón un libro de Haruki Murakami: Subterráneo, en 1997, con entrevistas a sobrevivientes del ataque; y más tarde, El lugar prometido, sobre Verdad Suprema. En 2018 fue ejecutado en la horca el líder de la secta, Shōkō Asahara, junto a otras seis personas encontradas responsables por el atentado criminal. En el año 2000, son dados a conocer en la capital europea de Bruselas (Bélgica) los avances logrados para la devolución de la movilidad a pacientes parapléjicos, mediante el implante de un mecanismo de electroestimulación suceptible de autocontrol por parte de la persona con discapacidad. En 2003, una coalición de países, liderados por Estados Unidos, invade Irak y se da el inicio a la guerra que durará hasta el año 2011 (Segunda Guerra del Golfo ). Entre los paises que formaron parte de la coalición invasora, encabezada por los Estados Unidos, estaban el Reino Unido, Australia y Polonia, mientras que otros países intervinieron durante la ocupación. Kofi Annan, quien era secretario general de las Naciones Unidas, calificó la invasión de ilegal, por violar el derecho internacional y la Carta de la ONU. Datos de fuentes periodísticas, oficiales y de ONGs, estiman que al menos murieron unos 12.000 civiles no combatientes. Usaron para "justificar" la invasión la falsa excusa de que había en Iraq "armas de destrucción masiva", que años después admitieron que no existían en el invadido país. En 2004, centenares de miles de personas se manifiestan en las principales capitales del mundo,, como expresión de rechazo a la ocupación y a las acciones bélicas de los EEUU y sus aliados en Irak. Se cumplía un año del inicio de esa guerra. En 2015, se produce un eclipse total de Sol que en algunos lugares del mundo tuvo una duración de casi tres horas. La oscuridad más prolongada se produjo en las danesas Islas Feore (Dinamarca), donde el fenómeno se extendió durante 2 minutos y 47 segundos. En 2016 la selección vinotinto femenina de fútbol sub-17 gana invicta el Campeonato Sudamericano y su participación en la Copa Mundial femenina de fútbol sub-17 que se jugaría en Jordania. En 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visita La Habana (Cuba), después de décadas sin que lo hiciese ningún presidente norteamericano y tras muchos años de bloqueo económico a la revolución cubana. Obama se convirtió así en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde 1928. Barack Obama se convierte en el primer presidente norteamericano que visita Cuba desde el triunfo de la Revolución. Desde 1928 ningún gobernante estadounidense se había presentado la isla, hacia la que son conocidos los históricos intentos de apropiación colonial, invasiones o intervenciones armadas indirectas, así como la retención ilegal de la base naval de Guantánamo como centro de espionaje, cárcel ilegal y operaciones ocultas de los EEUU. Sin embargo, pese a las intenciones de "normalizar relaciones" que se manifestaron en el encuentro con Raúl Castro, ni el bloqueo ni las sanciones a Cuba se levantaron. En 2020, es emitido un documento denominado "La hora de la condonación de la deuda para América Latina", firmado por miembros de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en el marco de la pandemia del Covid-19. El documento suscrito por los miembros del CELAG, Alfredo Serrano Mancilla, Rafael Correa, Álvaro García Linera y Gustavo Petro, hace un llamado para solicitar "la Condonación de la Deuda Externa soberana de los países de América Latina por parte de FMI y de otros organismos multilaterales (BID, BM, CAF)" en el contexto de la pandemia, y se insta a los acreedores privados internacionales a que acepten un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n353490.html Se sigue pagando Deuda Externa ilegítima a costa de los pueblos de la América Latina, incluso a pesar de los embates y exigencias económicas de la pandemía que todavía azota a amplios sectores de la población latinoamericana y mundial. En 2021, una vez más, se producía una intensa balacera en barriadas de la Cota 905 de Caracas, sembrando el terror en la población, cuando sujetos con fusiles (banda del Coqui, Vampi y Garbis), cerraron las entradas y se enfrentaban con la Guardia Nacional Bolivariana, al intentar tomar un Comando. Ver: (VIDEO) https://www.aporrea.org/imprime/n363626.html Muere mujer por una bala perdida en el enfrentamiento protagonizado por las bandas de antisociales en la Cota 905. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n363637.html En 2021, tras un decreto publicado el día anterior, en Turquía se abren las puertas a la violencia contra las mujeres, al retirarse del Convenio de Estambul. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n363640.html En 2023, las venezolanas Johana Gómez y Tayonis Cedeño alcanzan triunfos en Mundial Femenino de Boxeo 2023. Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n381316.html En 2023, el vicepresidente Sectorial de Economía y ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, presenta su renuncia al Ministerio de Petróleo ante la apertura de investigaciones por la "pérdida" de decenas de miles de millones de dólares, producto de las ventas irregulares de barriles de petróleo. Desde entonces no ha vuelto a tener ninguna aparición en público y no se sabe nada de él ni de su caso. El suyo y de un gran número de funcionarios estrechamente vinculados ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción que se han conocido en el país. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n381325.html En 2024, también un día como hoy, El Aissami se encontraba virtualmente "desaparecido" pues el gobierno no informaba sobre él, sobre su causa o su paradero: A un año de la "desaparición" de Tareck El Aissami, usuarios en las RR SS se preguntan sobre su paradero (han pasado dos años de su renuncia y se le sabe preso). Pero, en la actualidad no se conoce del desarrollo del juicio a este personaje que contribuyó a la ruina de la industria petrolera venezolana (PDVSA), además de otros que andan por ahí. Tampoco se sabe mucho sobre la recuperación o destino de los reales afanados que tanto se necesitan para aliviar la situación de los venezolanos y venezolanas. Para estas cosas haría falta una Auditoría Pública Ciudadana, o lo que alguna vez se llamó contraloría social" por ahí (porque... "entre bomberos no se pisan la manguera").