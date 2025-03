Efemérides 17 de marzo: Día Mundial del Mar

Día Mundial del Mar. Este día que se celebra el 17 de marzo busca promover la conciencia sobre los problemas de los mares en el mundo, para su mayor cuidado, o mejor dicho, para evitar, disminuir o tratar de revertir los daños causados por las actividades y desechos generados y vertidos por los humanos. Esta celebración la promueve el Consejo de Administración de la Organización Marítima Mundial y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) de las Naciones Unidas, pero hay también un Día Mundial de los Océanos, que es el 8 de junio; y el 29 de septiembre es Día Mundial de los Mares (denominación muy parecida a la de la conmemoración del 17 de marzo). El mar son todas las aguas saladas que cubren la mayor parte del planeta. Se tiene especialmente en cuenta, en este día, que los mares están, en mayor o menor mendida, considerablemente afectados por por la contaminación y por las situaciones que se derivan del cambio climático provocado por el sistema de producción y de vida de la civilización humana, que está en curso y que amenaza con llegar a modificar los mares con la subida de su nivel y la vida en el planeta por sobrecalentamiento. En Venezuela tenemos amplias zonas costeras y marinas. También contamos con muchos humedales salados o salobres, amparados como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes), pero cuya protección requiere de conciencia y comportamiento responsable tanto de las instituciones como del conjunto de población. La conservación y protección del mar requiere de las disposiciones, los mecanismos y medios que lo garanticen, la educación de la sociedad y de las empresas para cumplir con ello, tanto en las labores pesqueras como en la explotación de recursos costeros, e incluso en la minería, ya que los resíduos tóxicos llegan a través de los ríos. El transporte de mercancias y las descargas de las embarcaciones en el mar puede tener un efecto muy importante, especialmente cuando se trata de combustibles y productos químicos. La reducción drástica y rápida de las emisiones de CO2 (gases de invernadero) y del consumo de energía fósil es una de las claves para frenar el cambio climático y sus repercusiones sobre los mares. También lo es la disminución o recolección oportuna de los plásticos (y microplásticos) que ya saturan algunas áreas marinas. Informarse sobre el tema y vincularse o tener alguna participación con organizaciones ambientalistas o enfocadas hacia la protección del mar es necesario para contar con gente capaz de ejercer presión contra las actividades económicas movidas por el lucro irresponsable que comprometen a recursos naturales como los que el mar representa. La humanidad tiene pocos años de plazo para revertir las catastróficas tendencias. Pero la ambición de los más poderosos en las jerarquías mundiales de mando, parece ser una traba a vencer para lograrlo. Día de San Patricio, patrono de toda Irlanda (incluida la del Norte, integrada al Reino Unido). Se celebra en Irlanda y en países con alta inmigración irlandesa. En el año 180, muere el emperador romano Marco Aurelio. Falleció por la peste en lo que hoy es Viena, Austria. Fue además filósofo estoico y escribió la obra "Meditaciones". En1776 finaliza el asedio de Boston, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los británicos evacúan la ciudad y se refugian en Halifax. En 1800, Alessandro Volta da a conocer su invento de la pila eléctrica. En 1814, muere Vicente Campo Elías, militar de origen español, convertido en prócer al servicio de la Independencia de Venezuela. En 1856, nació Mijaíl Aleksándrovich Vrúbel, pintor ruso relacionado con el movimiento simbolista, en el que sintetizaba elementos del arte nativo ruso con influencias occidentales y bizantinas. En 1901 en París (Francia) se exhiben 71 obras de Vincent van Gogh, fallecido 11 años antes, sin que se hubiese reconocido su obra, por lo que fue más tarde que alcanzó la fama. En 1914, nació Lya Imber de Coronil, médica pediatra venezolana; primera mujer en obtener un título de medicina en Venezuela y fundar una sociedad médica. 10 En 1919, nació Nat King Cole, cantante y pianista estadounidense de jazz, que desarrollará una intensa carrera también cantando en castellano. En 1938, nace Rudolf Nuréyev, bailarín y coreógrafo ruso (f. 1993). Fue un bailarín clásico nacido en la Unión Soviética, considerado como uno de los mejores bailarines del siglo XX. Muere el 6 de enero de 1993. En 1941 el submarino del capitán alemán Otto Kretschchmer logra hundir 47 barcos, con un total de 274.333 toneladas hasta ese día, con lo que consigue ser el capitán que hundió barcos con tonelaje más alto de la guerra mundial. En 1950 en Berkeley (California), investigadores de la Universidad de California anuncian la creación del elemento químico 98, al que nombran californio. En 1956, muere Iréne Joliot-Curie (n. 1897), química francesa que trabajó en la síntesis de nuevos elementos radiactivos. Obtuvo el Premio Nobel de Química en 1935, junto a su esposo. En 1960 en Washington, el presidente Eisenhower firma la directiva para el Consejo de Seguridad Nacional acerca de un programa de acciones encubiertas contra Cuba. De ahí se derivará el intento de invasión en Playa Girón (ordenado por Kennedy), resultando derrotado Estados Unidos frente a la revolución cubana. En 1969, Golda Meir es la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra de Israel, y la tercera mujer del mundo con ese título. En 1973 Vietnam, tras vencer a Estados Unidos, expulsa a los invasores estadounidenses que aún quedabanen el país del sudeste asiático, lo que pone fin a la invasión y a la guerra de Vietnam, con el retiro definitivo de las tropas de los EEUU, tras 10 años de confrontación bélica con los intervencionistas. El costo en vidas de esta guerra fue estimado entre 500.000 civiles y 200.000 soldados vietnamitas, y cerca de 60.000 soldados norteamericanos, además de la destrucción material ocasionada al territorio vietnamita. En 1987, se realizó la primera entrega de los Premios Goya, uno de los máximos galardones del cine español. En 1992, explota un coche bomba en Buenos Aires (Argentina) que destruye a la embajada de Israel, a causa de lo cual hubo 29 muertos y 242 heridos. En 1999, muere Humberto Fernández Morán (n. 1924), médico y reconocido científico venezolano en el campo de la física y la biología. Recibió en 1967 el premio Vovain por inventar el bisturí de punta de diamante. Contribuyó al desarrollo del microscopio electrónico y con diversos avances tecnológicos. Fue el fundador del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC), precursor del actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). El el año 2000, en Uganda, ocurre un atentado, en el que mueren quemados, por un incendio provocado, 540 miembros de la secta Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios, atribuido a los líderes de la misma secta. Posteriormente fueron encontrados otros 248 miembros de la agrupación religiosa. En 2004, la violencia religiosa en Kosovo provoca 22 muertos y más de 200 heridos, cuando los católicos destruyen 35 templos ortodoxos serbios y 2 mezquitas musulmanas. En 2013, una roca del tamaño de una piedra (meteoroide), cae sobre la Luna, en el Mare Imbrium, provocando una explosión registrada como la más brillante de las observadas, hasta ese momento, en el programa de monitoreo lunar de la NASA. En 2020, el gobierno venezolano decreta la "cuarentena total" en toda Venezuela, al contabilizarse los primeros 33 contagios por Covid-19. Nicolás Maduro, lo decreta a fin de frenar la expansión del coronavirus en el país, que se declaró en estado de emergencia. En 2022, el FNLTC denuncia incumplimiento del anclaje del salario al valor del "Petro" ofrecido por el gobierno de Maduro para mantener su valor referencial. El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), que agrupa a un conjunto de sindicatos clasistas y organizaciones del movimiento sindical de base, denunció el fraude del ejecutivo nacional al no anclar el salario mínimo al valor del Petro sino fijarlo en aproximadamente $ 30 (la inflación volvería a rebajar esa efímera equivalencia en poco tiempo, llevando el salario por debajo de los $ 7 mensuales (hoy en día menos de 2 dólares), el peor del mundo, y profúndamente hundido bajo los umbrales de la pobreza extrema. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n372332.html Hoy en día la famosa "panacea" del Petro ya no existe. Al haber fracasado y ser utilizado para la megacorrupción, debió ser eliminado por el gobierno, que nunca quiso aplicar el Art 91 de la CRBV según el cual la referencia para el salario mínimo no es ningun Petro sino el costo en bolívares de la canasta básica. En 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emite una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, que no se ha ejecutado; posteriormente la emitieron contra Netanyahu por el genocidio en Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n381238.htm