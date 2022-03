Sindicatos denuncian fraudulento anclaje del salario al petro

17-03-22.-El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), que agrupa a un conjunto de sindicatos clasistas y organizaciones del movimiento sindical de base, denunció el fraude del ejecutivo nacional al no anclar el salario mínimo al valor del Petro sino fijarlo en aproximadamente 30$.Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, tras las declaraciones del diputado oficialista Franklin Rondón, quien ante el vacío informativo que ha acompañado este anuncio, aseveró en el canal del estado que el salario no va a variar con la fluctuación del valor del Petro sino que estaría fijo en aproximadamente 30$.Días antes, economistas y dirigentes del partido de gobierno Psuv, aseguraron que el salario se había indexado al Petro.«Voceros de la cúpula sindical patronal defienden lo indefendible, hacen el ridículo en TV. Se evidencia el fraude del «anclaje» del salario a 1/2 petro, igual que el 2018″, expresó la FNLCT.Tanto la FNLCT como la Central Unitaria de Trabanadores de Venezuela (CUTV) reiteraron su denuncia de la burla cometida contra la clase trabajadora y llamaron a la lucha unitaria por la recuperación salarial.«¡Unamos fuerzas y apoyemos con firmas y movilización el Anteproyecto de Ley de Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la Canasta Básica!», indicó la central sindical clasista.Por su parte, el diputado Oscar Figuera, del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), quien promueve las mencionadas leyes, manifestó: «al aumento fraudulento del salario supuestamente a 1/2 petro, irrespetando el art. 91 de la CRBV, anulando las convenciones colectivas y desoyendo las demandas de los sindicatos de base, se suma la desinformación en torno a este tema clave para la clase trabajadora».«Hay declaraciones que señalan que, al igual que en el 2018, no hay ningún anclaje o indexación al valor del petro, sino un pírrico redondeo del salario a 30$», indicó.«Este «aumento» es la continuidad del cinismo y la manipulación como política de gobierno del presidente Maduro.El PCV seguirá luchando por nuestro derecho a un salario suficiente para vivir dignamente», prosiguió.Finalmente llamó a unirse a la campaña nacional que adelanta el FNLCT por la ley de indexación de salarios y pensiones a la Canasta Básica como dicta la CRBV.