Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones y tratados internacionales

10 de enero de 2026.-Estados Unidos se retirará de más de cinco docenas de colaboraciones internacionales, incluyendo tratados y organizaciones con las Naciones Unidas sobre el cambio climático y los océanos, anunció el presidente Donald Trump en un memorando, informó Estados UnidosHoy.

Entre las organizaciones de las que Estados Unidos se retirará se encuentran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La lista también incluye acuerdos y grupos sobre energías renovables, océanos, piratería, antiterrorismo y empoderamiento de la mujer.

Los 66 grupos, tratados y convenciones, incluyendo 31 asociados con las Naciones Unidas, son "contrarios a los intereses de Estados Unidos", según el título del memorando del 7 de enero. Las retiradas se producen tras una revisión realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a petición de Trump, de todas las organizaciones, convenciones y tratados internacionales a los que Estados Unidos pertenece o de los que es parte.