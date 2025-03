Efemérides 12 de marzo: Día Mundial del Glaucoma, y Contra la Censura en Internet

Día Mundial del Glaucoma. Efeméride instituida por la Organización Mundial de la Salud para concientizar y sensibilizar sobre esa enfermedad ocular, especialmente sobre la importancia de la prevención y la detección precoz, ya que es la segunda causa más común de ceguera. Daña el nervio óptico, generalmente debido a un aumento en la presión dentro del ojo (llamada presión intraocular). Día Internacional de los Tuiteros (¿Por qué ahora no se llaman equisteros?), es celebrado desde 2012 por las personas que interactúan y comparten mensajes diariamente a través de la red social Twitter (renombrada "X" luego de su compra por el díscolo magnate Elon Musk), se enteran, informan y debaten sobre diversidad de temas, o realizan campañas con etiquetas, conocidas como "tuitazos", para posicionarse como tendencias y llegar al más amplio público posible, compitiendo incluso por posicionar matrices de opinión. Todo ello mediante la redacción de textos con un máximo de 280 caracteres, e hilos (secuencias) de "tuits", acompañados de elemento multimedia (imágenes, videos...). Los mensajes son muy fáciles de colocar, aparecen y se difunden de manera instantánea. Jack Dorsey, fue el primer tuitero en postear en esta red social y este día le rinde homenaje. En Venezuela es una de las redes sociales más utilizadas. El Twitter o X de Aporrea es @Aporrea Día Mundial contra la Censura en Internet o Día Internacional de la Libertad de Expresión en Internet. Efeméride creada en 2008 a iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), con la finalidad de denunciar la censura en Internet o cibercensura, por gobiernos y régimenes de varios países del mundo y para defender el libre acceso a la información en medios digitales y redes sociales. Esa defensa incluye tanto a los medios digitales y espacios de difusión en Internet, como a la expresión en las redes sociales, así como a las y los periodistas que son perseguidos por su actividad profesional, a las comunicadoras y comunicadores que utilizan el ciberespacio. En Venezuela hay numerosos medios digitales que se encuentran bloqueados por el Estado-Gobierno. También es afectada Aporrea, pues muchos usuarios y usuarias, autores y autoras, a menudo manifiestan dificultades de acceso, algunos de manera permanente. Se trata de restricciones arbitrarias e iconstitucionales que practican los órganos oficiales y empresas estatales del área de la comunicación y de las telecomunicaciones, afectando los derechos colectivos de personas que no pueden consultar sus páginas preferidas o no pueden obtener una información diversa y plural, así como los derechos de autoras y autores de contenidos, cuyos materiales no pueden llegar a todo el público. Indudablemente esto va en menoscabo de la democracia y de la prédica de la revolución bolivariana, de la participación de la ciudadanía en los asuntos de su interés. Y... dado que este Día Mundial Contra la Censura en Internet coincide con el Día Internacional de los Tuiteros, te pedimos que nos ayudes a difundir en Twitter (X) y en las demás redes sociales este mensaje que lamentablemente tenemos que repetir recurrentemente, un año más: ¡Basta de bloqueo inconstitucional a Aporrea.org y a otros medios digitales! Es un hecho que contradice lo afirmado por CONATEL: "Venezolanos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos". Acompaña tu posteo con la etiqueta #BastaDeBloquearAporrea Puedes ver información sobre esto en: www.aporrea.org/medios/n371969.html Para colmo, también sucede en Venezuela que las fallas técnicas, como los apagones y cortes de señal de Internet, interfieren también en el ejercicio de la libre expresión en Internet. Este día hace parte de la lucha por acabar con la censura y por democratizar el acceso a la libre información y a la opinión por Internet en todo el mundo. Para ello, puede ayudar el encriptamiento de datos y el desarrollo de tecnologías pensadas para defender la libertad de expresión en línea y no al contrario como las que se usan para bloquear, interferir, sabotear o espiar en función de intereses de sectores de poder político, económico o militar. En 1648, muere en Almazán (Soria, España), fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del Barroco, autor de comedias de enredo como "Don Gil de las calzas verdes" y "El burlador de Sevilla". En1806, el prócer Francisco de Miranda ondea la futura Bandera de Venezuela por vez primera, en el Leander. Se levantó al viento en el mástil de la embarcación Leander, desde el territorio de Haití, con motivo de su juramento de lucha por la libertad y partida hacia tierras venezolanas que hizo el precursor de nuestra independencia, el Generalísimo Francisco de Miranda. Ese día se celebraba oficialmente como el día de la bandera en Venezuela; sin embargo, en el año 2006, el presidente Hugo Chávez Frías, cambia la celebración para el 3 de agosto, por ser el día en que Miranda llega a nuestras costas en su emprendimiento independentista, e iza por primera vez nuestra insignia nacional en la Vela de Coro. En 1835 nació en Canadá, Simón Newcomb, astrónomo y matemático, con gran aporte a la mecánica celeste y compilador de uno de los más importantes calendarios de efemérides astronómicas. En 1848, muere Santos Michelena (n. 1797), político y diplomático venezolano, seguidor de la doctrina de José Antonio Páez, fue Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores durante la primera presidencia de Páez y vicepresidente durante la segunda, además de presidente provisional. En 1871 en Alemania, el astrónomo Karl Theodor Robert Luther descubre Almatea, quinto satélite de Júpiter, en distancia al gigante planeta de nuestro sistema solar. En 1917 en Venezuela, la Asamblea Legislativa del estado Aragua aprueba el traslado de la capitalidad del estado de La Victoria a Maracay, como lo planteó el General Juan Vicente Gómez. En el año 1918 Moscú se convierte en la Capital de Rusia. En 1924, nació Arístides Bastidas, periodista y educador venezolano, divullgador científico. De formación autodidacta, fue pionero en el periodismo científico en diversas modalidades de la comunicación. En el año 1928, nació Aldemaro Romero, pianista, compositor, arreglista y director musical de orquesta venezolano. A los veinte años dirigió por primera vez una orquesta en la radio. Hizo arreglos musicales para cantantes de la música popular venezolana. Uno de los más conocidos directores de orquesta del país, reconocido internacionalmente. Creador del género Onda Nueva. Realizó más de doscientas cincuenta composiciones. Fundó la Orquesta Filarmónica de Caracas, hizo música para cine. Obtuvo el Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos 1969. Le fueron concedidos tres Doctorado Honoris Causa (UC, UCLA, LUZ) y numerosos premios musicales: Premio Nacional de Música en el 2002. En Estados Unidos, participó con orquestas y cantantes populares, entre otros, Dean Martín, Jerry Lee Lewis. Tuvo presentaciones en muchos países del mundo. Escuchar piezas de Aldemaro Romero y versiones cantadas por artistas venezolanos. En 1930, el líder independentista de la India, Mahatma Gandhi encabeza la Marcha de la Sal, que recorre 300 kilómetros para llegar, en lucha pacífica, hasta el puerto de Dandi, sobre el océano Índico, como protesta frente al monopolio del imperio colonial británico sobre la explotación y comercio de la sal. Concluye con una concentración el 6 de abril de 1930, que marca un episodio fundamental para la independencia de la India.En el año 1930 en la India, Mahatma Gandhi conduce la marcha de la Sal. El líder pacifista y su séquito recorren trescientos kilómetros hacia el mar para desafiar el monopolio que el Imperio británico realizaba sobre la sal. En 1953, nace en Mérida, Margarita Belandria, escritora jurista, filósofa y poeta venezolana. En 1945 en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, Alemania, muere Ana Frank, joven judía de quince años, autora de un diario sobre la vida clandestina de su familia en su refugio en Ánsterdam durante dos años durante la ocupación alemana de los Países Bajos. Su padre, Otto Frank, enviado al campo de concentración de Auschwitz, publicará el diario como único superviviente de la familia tras ser liberado por los rusos en enero de 1945. El Diario se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. En 1945 hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, son bombardeadas ciudades alemanas por fuerza aérea de los Aliados. La ciudad alemana de Swinemünde, en la actualidad ciudad polaca llamada Swinoujscie, es bombardeada por 671 bombarderos y 412 cazas que arrojaron 1609 toneladas de bombas, causando un estimado no verificado entre 8.000 y 23.000 víctimas, la mayoría civiles. La ciudad fue destruida en gran parte por un ataque aéreo de la Octava Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos (USAAF). Aunque se trataba de combatir a la Alemania nazi, ya vemos el coste que puede tener en vidas humanas inocentes, y en este caso, la ciudad, además de tener muchos habitantes estaba repleta de refugiados. Durante el ataque, que duró aproximadamente una hora, los bombarderos lanzaron las 1.609 toneladas de bombas, en su mayoría bombas de racimo y explosivas. Los muertos, muchos de los cuales no pudieron ser identificados, fueron enterrados en tumbas colectivas. Ese mismo día, también la ciudad alemana de Dortmund es bombardeada por el mismo atacante, con 1108 aviones que lanzaron 4158 bombas, produciéndose 1148 víctimas mortales y 2451 gravemente heridos. Este ataque destruyó aproximadamente el 98% de los edificios en el centro de esa ciudad. Según diversas fuentes, los bombardeos destruyeron alrededor del 66% de las viviendas de Dortmund. En 1947, se inaugura oficialmente la Avenida Francisco de Miranda en Caracas, Venezuela, una de las principales y más largas de la capital. Coincide la fecha con la partida de Miranda desde Haití para intentar la liberación de Venezuela. En 1967, muere Bárbaro Rivas, pintor ingenuo venezolano. Recibió menciones honoríficas internacionales y obtuvo el Premio Arístides Rojas del Salón Oficial de Arte Venezolano en dos oportunidades, en 1956 y en 1960. También ganó en 1963 el Premio Federico Brandt. En 1967 representó a Venezuela en la exposición Ingenuos Actuales de América, efectuada en el Museo de Arte Moderno de Madrid. En 1968 la isla Mauricio se independiza del Imperio británico. Isla Mauricio obtuvo su independencia, quedando bajo el gobierno de una monarquia constitucional. Está ubicada frente a la costa sureste de África y anteriormente fue parte del imperio colonial francés. En 1977, muere asesinado en El Salvador, Rutilo Grande, considerado el primer mártir jesuita en la Guerra del Salvador. Fue un sacerdote asesinado junto a otros dos salvadoreños, ante lo que también sería martir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero (de quien fue amigo), emprendió una campaña para que se investigará el hecho. Fueron emboscados y murieron ametrallados por los llamados escuadrones de la muerte en el transcurso de la guerra civil que sacudió a El Salvador en los años 70 del siglo XX. En 1980, nace Eduardo Orozco, actor venezolano conocido por su participación en telenovelas. En 1986 los españoles votan sí en referéndum a la permanencia del país en la OTAN. Inicialmente, en el gobierno del socialdemócrata Felipe González, se había engatusado a los votantes españoles para que aceptaran incorporarse sólo a la estructura administrativa pero no militar, y finalmente se les convenció de aprobar la incorporación plena. En ese marco de la OTAN y con gobiernos reaccionarios España se vería involucrada en invasiones y guerras junto a los EEUU y potencias europeas. En 1989, Tim Berners-Lee redacta primeras definiciones de la web y el hipertexto, sentando las bases de la World Wide Web (www), red global de conocimiento colectivo en Internet. En 1993 Corea del Norte anuncia que se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y rechaza permitir que inspectores entren en las instalaciones nucleares. Sin embargo, algunas potencias que le reclaman por eso tampoco se someten a controles. En 1996 En Washington, el Gobierno estadounidense aprueba la Ley Helms-Burton, que recrudece las medidas económicas y financieras contra Cuba. En 1999 la República Checa, Hungría y Polonia ingresan en la OTAN. Ésto alimenta la sensación de Rusia de estar siendo cercada en el Este europeo. En 2011, muere Italo Pizzolante, poeta, compositor y músico venezolano (de ascendencia italiana). Una de sus piezas más conocidas es el bolero "Motivos". En 2013, comienza en el Vaticano el cónclave del Colegio Cardenalicio de la Iglesia, que elegirá al cardenal argentino Jorge Bergoglio como el nuevo Papa Francisco, en sustitución del renunciante Benedicto XVI. En 2014, murió Ramso Ernesto Bracho Bravo. Era un capitán, perteneciente al Destacamento de Comandos Rurales de la GNB. Fallece al recibir un disparo en la cara, en Mañongo, Valencia, en Venezuela, en el contexto de las guarimbas. En 2015, la Fiscalía venezolana, entregó a los familiares los restos de siete venezolanos asesinados y desaparecidos entre los años 1965 y 1969, quienes fueron identificados como: Juan Vallejos, Gabriel García, José Tomás Chirinos, Jesús Antonio Tabares, José Ángel Martínez, Roberto de Jesús Tovar y Oscar Martínez Milano. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n266744.html En 2019, debido a los apagones eléctricos que afectaron a todo el país, fueron extendidas las suspensiones de actividades escolares y laborales durante dos días. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n339314.html En 2020, en Venezuela, se declaró el sistema de salud en el país en emergencia permanente ante la rápida propagación de la pandemia del coronavirus. Durante una rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de Miraflores, el Presidente Maduro aseguró que hasta la tarde de este 12 de marzo no se conoce ningún caso de Covid-19 en territorio nacional, "pero tenemos que prepararnos con serenidad, seguridad y cooperación para proteger a nuestro pueblo", agregó. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n353180.html En 2023, Tribuna Popular difunde un audio filtrado revelador del plan de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para tomar por asalto al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Ver: (AUDIO) Continúa plan para asaltar al PCV: audio de Jesús Faría Tortosa reveló próximas maniobras www.aporrea.org/ideologia/n381067.html Tales maniobras anunciadas se llevarían a cabo posteriormente. En 2023, el Ministerio Público venezolano solicita orden de captura contra sujeto "adoptante en serie", que adoptó 20 mascotas para luego sacrificarlas y abandonarlas. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n381069.html