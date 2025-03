Efemérides 11 de marzo: 5 años de la pandemia de covid-19

Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. La Comisión Europea creó esta efeméride con el objetivo de conmemorar el atentado terrorista que sufrió España el 11 de marzo del año 2004, hecho ocurrido en Madrid y atribuído a "yihadistas" islámicos. Fallecieron 193 personas, más otra fallecida posteriormente tras 10 años en coma, y alrededor de dos mil resultaron heridas. El terrorismo se define como un movimiento que busca el logro de objetivos políticos a través de la violencia y el terror, para impactar a la población e incidir sobre las decisiones de los gobiernos, que también puede ser movido por el fanatismo o la sed de venganza. Puede ser una práctica de ciertas organizaciones y liderazgos subversivos, pero también hay un tipo de terrorismo que no suele ser reconocido, y lo que es peor, resulta "justificado" por ciertos organismos o instituciones de la llamada "comunidad internacional", que es el terrorismo de Estado, practicado por gobiernos, ejércitos o policias, que son presentados como supuestas acciones defensivas, de seguridad nacional e internacional o enmascarados como "daños colaterales" de las acciones de guerra de países que pretenden imponerse sobre otros, o como método para combatir las revoluciones y movimientos socio-políticos de las clases oprimidas. Frente a este otro terrorismo la actitud de los gobiernos es permisiva y hasta colaboracionista a veces como ocurre frente al terrorismo genocida que practica el Estado sionista de Israel contra la población palestina de Gaza. Día Mundial de la Fontanería (o "plomería", en Venezuela): Busca homenajear a los fontaneros y destacar la importancia de su oficio. En 1701 se publicó el primer periódico británico de publicación diaria: "The Daily Courant". En 1818 fue publicada la novela Frankenstein o el Moderno Prometeo, de Mary Shelley, considerada una de las primeras novelas de la ciencia ficción. En 1851 Giuseppe Verdi, compositor italiano, estrena su ópera, "Rigoletto" en Venecia, con la que logrará un gran éxito dentro y fuera de su país. Basada en la obra del escritor francés Víctor Hugo "Le roi s'amuse". En 1875 en Venezuela, el Territorio Federal Mariño es reintegrado al Estado Cumaná, actualmente Estado Sucre. En 1892, tuvo lugar la Revolución Legalista, guerra civil en Venezuela, una de cuyas causas fue la oposición al continuismo del presidente Raimundo Andueza Palacio en el poder mediante una reforma constitucional. En 1910 nace en Maracaibo el beisbolista Ernesto Aparicio Ortega, dirigente deportivo que fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1996. (f. 2006). En 1915, tropas "convencionistas" de Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México. Las fuerzas del Ejército del Sur ocupan la ciudad de México. Zapata fue uno de los líderes más importantes de la resistencia campesina en ese país, y sus consignas de lucha eran la justicia social, la libertad, igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. Pero la oligarquía mexicana lo presentaba como el jefe de "las hordas asesinas del Atila del Sur". Por esta campaña de descrédito para provocar el rechazo de la población, Zapata cuidó mucho del comportamiento de sus tropas y aseguró el respeto a las vidas y propiedades en su incursión armada sobre la capital. En 1921, nace Astor Piazzolla, compositor y bandoneonista argentino. Fue un renovador del tango. Autor de tangos tan populares como "Decarissimo", "Milonga del ángel", "La muerte del ángel", "Invierno porteño", "Buenos Aires hora cero", "Balada para un loco" o "Adiós, Nonino". Sus piezas conjugan una exquisita música con excelentes letras cargadas de contenido y sentimiento. Tangos de Piazzola (instrumentales). En 1933 nace en Maracay, Estado Aragua (Venezuela) el futbolista Alí Tovar; exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1993 (f. 1992) En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, la armada imperial japonesa lanza un gran ataque de aviones kamikaze (suicidas) contra la estadounidense anclada en el atolón Ulithi en las islas Carolinas, al oeste del océano Pacífico (actual Micronesia). En 1946 se fundó en Venezuela el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), asociación gremial de los periodistas para la defensa de sus derechos y de la libertad de expresión en el país. Hoy mantiene una lucha por la liberación de muchos periodistas y trabajadores de la prensa criminalizados o llevados a prisión por el ejercicio de su función profesional. En 1955, muere Alexander Fleming, científico británico famoso por descubrir la penicilina. Se trata de la proteína antimicrobiana llamada lisozima y del antibiótico penicilina, obtenido a partir del hongo "Penicillium notatum", muy importante porque ayuda a combatir las infecciones. Por sus descubrimientos recibio el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. En 1969, el Reino Unido, muere el escritor británico de ciencia ficción y terror John Wyndham, autor de conocidos relatos como "El día de los trífidos" (1951) y "El pueblo de los malditos" (1960). En 1974, nació Bob Abreu, deportista y empresario venezolano, ex pelotero de la Grandes Ligas de Béisbol estadounidense. Hizo carrera en Venezuela hasta diciembre de 2014 y se le despidió con un homenaje como jugador de los Leones del Caracas. En 1985 en la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov llega a la presidencia. Comienza el proceso conocido como "perestroika" y "glasnost. En 1990, Patricio Aylwin asumió como presidente de Chile luego de 17 años de la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet. En 2003, en La Haya, Países Bajos, se constituye el Tribunal Penal Internacional. Creado por acuerdos de la llamada "Comunidad Internacional", está basado en el Estatuto de Roma. Es una jurisdicción penal internacional de carácter judicial y permanente, con potrestad de juzgar a quienes perpetran graves crímenes de gran trascendencia internacional. Pero sus decisiones resultan inocuas ante casos monstruosos como el del presidente de Israel, Netanyahu, autor del genocidio de exterminio del pueblo palestino en Gaza, amparado por los gobiernos de los EEUU y de Europa. En 2004 en las estaciones de Atocha-Cercanías y otras estaciones de tren de Madrid (España) se producen los atentados terroristas del 11 de marzo, con un resultado de 193 muertos y más de 1800 heridos, a lo que ya nos referimos con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Cuando sucedió, el gobierno del Partido Popular pretendía culpar (interesadamente) a la organización vasca ETA, cuando se trataba de un atentado que según se comprobó estaba conectado con operaciones de la islamista radical Al Qaeda por el involucramiento español en la guerra de Irak. En 2008 en Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anuncia un nuevo plan o sistema de impuestos aplicado a la soja y al maíz, provocando la reacción de los sectores agropecuarios patronales, que le declararon un paro nacional con bloqueos de rutas y que duraría 100 días. En 2011 ocurre un terremoto en Japón que ocasiona un fuerte tsunami, con millares de víctimas y provoca el accidente nuclear en la central de Fukushima I, uno de los más graves de la historia. El movimiento sísmico fue de 9,1 grados en la escala de Richter y tsunami inundó la costa noreste del país, tras olas de decenas de metros de altitud, causando directamente 15.893 muertes, 2.556 personas desaparecidas y 6.152 heridos, además de los daños a la central nuclear. Este suceso hasta le pegó un frenazo a la economía japonesa. Fue de los más desvastadores terremotos-sunami registrados en los últimos 5 siglos. En 2014 la República de Crimea declara su independencia y se separa de Ucrania. La Declaración de Independencia de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol fue aprobada el 11 de marzo de 2014 por el Parlamento de Crimea y el Consejo de la Ciudad de Sebastopol, que se sometería a un referéndum el 16 de marzo, el cual dirime la incorporación a federal a Rusia por un 97 % de votos favorables (en medio de acusaciones de fraude). Ambos territorios eran entidades de Ucrania. El gobierno de Ucrania y países de la Unión Europea consideraron esta declaración ilegítima, pero Rusia la consideró legal. En 2016 murió Keith Noel Emerson (n. 2/11/1944). Fue un músico, pianista compositor británico. Era el tecladista de Emerson, Lake and Palmer. Falleció en su casa de un disparo en la cabeza. La policía cree que podría tratarse de un suicidio. La novia del artista, Mari Kawaguchi, fue quién avisó de la muerte del músico a la policia. La noticia ha sido confirmada en el perfil oficial de Facebook de la banda: Sentimos anunciar que Keith Emerson murió la pasada noche en su casa de Santa Mónica (Los Ángeles) a los 71 años. Rogamos que la privacidad y el dolor de la familia sean respetados". En 2017, Venezuela gana a Italia su primer juego en el Clásico Mundial de Béisbol. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n305335.html En 2018, el ingeniero venezolano Víctor Poleo dijo que era predecible que "sin inversiones en mantenimiento, profesionales calificados, planificación y administración óptima de cargas hidro-termo y sin infraestructura de expansión", Caracas viva también el colapso del sistema eléctrico. Ver entrevista: https://www.aporrea.org/actualidad/n322102.html En 2018, murió Marc Villá (n. 10/12/1973). Era un sociólogo y reconocido documentalista venezolano, autor de los documentales «Venezuela Petroleum Company», «Yo soy el otro» y «Alegría de la tierra». Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n322154.html En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara pandemia la enfermedad producida por el coronavirus (covid-19) de manera oficial. En los días sucesivos la población mundial habrá de adoptar rigurosas medidas en resguardo de su salud para evitar contagios y la extensión de tan agresiva e intensa amenaza: confinamiento y cuarentenas, uso de mascarillas y limitaciones al contacto humano, precauciones extremas de higiene, controles de circulación de población en transportes y entre países e incluso entre ciudades de un mismo país, restricciones a las reuniones en establecimientos y en espacios públicos, así como prioridad de instalaciones sanitarias para la atención de enfermos sintomáticos graves, búsqueda acelerada de vacunas para inmunizar a las poblaciones. Para esta fecha (marzo de 2022), se han registrado en el mundo más de de 450 millones de casos de coronavirus (SARS-CoV-2). Los cálculos del número de muertes a escala global oscilan entre cifras de casi 6 millones y 18 millones de personas. Aunque la pandemia ha cesado, el mal todavía persiste, pero el avance de las campañas de vacunación, los controles y el mayor conocimiento del virus y sus efectos permitió la ralentización en la dispersión de la enfermedad y la disminución del número de casos activos. En 2021, murió Gustavo Rodríguez. Fue un luchador revolucionario, quien en vida fuera parte de la vanguardia revolucionaria e integrante del equipo ¡Al Son del 23! y parte de la Coordinadora Simón Bolívar. (Caracas). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n363423.html En 2022, Turquía exige la eliminación del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372171.html En 2022, Biden advierte a Rusia que si ataca territorio de la OTAN "habrá una tercera guerra mundial". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372202.html En posteriores ocasiones Rusia ha hecho la misma advertencia si la OTAN se involucra directamente en la guerra de Ucrania o ejerce otras presiones militares sobre Rusia. Ahora con Trump en la Casa Blanca la humanidad sigue pendiendo de un hilo. Entre el 10 y 11 de marzo de 2023, las bolsas mundiales de valores se derrumbaron, tras colapso del Banco Silicon Valley, y Bitcoin también cayó

Ver: www.aporrea.org/economia/n381043.html Parece que con el desbarajuste que introduce Donald Trump con sus medidas en la economía mundial se anduviesen buscando nuevas caídas en crisis.