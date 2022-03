Turquía exige la eliminación del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Bandera de Turquía Credito: web

11-02-22.-El presidente turco señala que la guerra en Ucrania ha evidenciado “la bancarrota” de la ONU. Criticó el hecho de que un único país pueda contrarrestar la voluntad de todos los demás



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, opinó este jueves que la invasión rusa en Ucrania ha evidenciado la “bancarrota” del sistema de Naciones Unidas, ya que no pudo evitar la guerra, por lo que ha pedido una reforma que anule el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.



“Al ser uno de los bandos en el conflicto un miembro permanente con derecho a veto, la capacidad de imposición del Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas) se anula: el sistema se declara en bancarrota”, dijo el mandatario.



“Dado que las decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son vinculantes, no se ha tomado ninguna medida para poner fin a los combates”, denunció Erdogan en su discurso de inauguración del Foro Diplomático de Antalya, un encuentro internacional en un balneario de la costa mediterránea turca.



El jefe del Estado turco criticó el hecho de que un único país pueda contrarrestar la voluntad de todos los demás mediante el derecho de veto que tienen Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia en el Consejo de Seguridad.



En este contexto, recordó que él lleva tiempo usando el lema “El mundo es mayor que cinco” en su defensa de una reforma profunda de Naciones Unidas.



Turquía, miembro de la OTAN, ha optado por una postura neutral en el conflicto y actúa como mediador entre Rusia y Ucrania. Ayer mismo logró reunir en Antalya a los ministros de Exteriores de los dos países, Serguéi Lavrov y Dmitró Kuleba, respectivamente, si bien el encuentro terminó sin avances.



No obstante ese intento de mantenerse equidistante entre las partes en conflicto para poder seguir hablando con ambas, Erdogan respaldó hoy de forma rotunda a Kiev.



“No podemos justificar los actos de agresión a la soberanía de un país vecino. Rechazamos las medidas ilegales que vulneran la integridad territorial de Ucrania, empezando con la anexión de Crimea”, dijo Erdogan en su discurso, transmitido en directo por la cadena NTV.



También acusó a los países europeos de no haber ofrecido respaldo suficiente a Ucrania en el pasado.



“Si todo Occidente, todo el mundo hubiera levantado la voz con la ocupación de Crimea en 2014, ¿estaríamos frente el escenario actual? Ahora dicen cosas los que se quedaron callados ante la ocupación de Crimea. A Ucrania la han dejado sola”, dijo.



Ankara siempre ha rechazado la anexión rusa de Crimea, pero al mismo tiempo mantiene estrechas relaciones con Rusia, país del que importa el 33 % del gas natural que consume.



Además, Rusia es un mercado importante para las exportaciones agrícolas turcas y la primera fuente de ingresos para el sector del turismo en Turquía.

