Efemérides del 25 de Febrero: Nace José de San Martín (Argentina), uno de los Libertadores de América (1778)

Algunas efemérides de un día como hoy, 25 de febrero : Día Internacional del Implante Coclear. Gracias al implante coclear muchas personas con deficiencia auditiva logran recuperar la audición. En 1723, muere el arquitecto, matemático y astrónomo inglés Christopher Wren, que dirigió la reconstrucción de Londres, después del pavoroso incendio de 1666. Su obra principal fue la catedral de San Pablo. Muere en Hampton Court (Reino Unido). En 1778, nació en Argentina José de San Martín, quien como Simón Bolívar, también recibió el título de Libertador de América. Fue un militar y político rioplatense, argentino y principal libertador de Argentina, Chile y Perú, con un papel fundamental en la lucha por la independencia suramericana frente al imperio español. Primero sirvió en el ejército de España y combatió en el norte de África, luego contra la dominación napoleónica y en las batallas de Bailén y La Albufera. Con 34 años, en 1812, ya con el grado de teniente coronel, retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Desde Buenos Aires concibió el plan de liberar a Chile cruzando la cordillera de los Andes, para luego organizar una expedición marítima hacia el virreinato peruano para dar fin al dominio español en América del Sur. Es máximo Prócer de la Argentina, y también de Chile y Perú (en este caso compartido con Bolívar), con el rango de Generalísimo. En el año 1841, nació Pierre-Auguste Renoir, destacado pintor francés. En 1859, muere el General Jacinto Lara, militar y político venezolano de la guerra de independencia, principalmente en la lucha por la liberación de la región centro-occidental, en lo que ahora es el estado Lara en su nombre. Luchó también por la libertad de Colombia y del Perú, en la gesta bolivariana. En 1869, el Imperio portugués decreta la abolición de la esclavitud en sus dominios. Suponía la anulación de leyes, preceptos y costumbres relacionados con el esclavismo en una época marcada por el liberalismo (siglos XVIII-XIX), aunque el movimiento abolicionista tuvo precedentes en siglos anteriores. Pero los rezagos culturales y las prácticas del esclavismo en países como Brasil con una muy numerosa población negra, duraron mucho más allá de la abolición formal. En el año 1873, en Nápoles, Italia nace Enrico Caruso, gran tenor italiano que fue muy popular en las primeras décadas del siglo XX. Fue uno de los cantantes más famosos de la historia. Su voz sigue siendo una referencia. Se destacó en todos los géneros de la época, pero muy especialmente en la ópera. En el año 1878, muere Juan María Gutierrez, uno de los miembros de la Asociación de Mayo, redactor de la Constitución Argentina de 1853, y rector de la Universidad de Buenos Aires. Fue escritor, jurisconsulto, político, agrimensor, estadista, historiador, crítico y poeta argentino. Fue impulsor del estudio de las Ciencias Naturales en la Argentina. En 1879, Antonio Guzmán Blanco asume como presidente de facto tras el derrocamiento de José Gregorio Valera. En el año 1918, el poeta y escritor mexicano Amado Nervo publica su libro de poemas "Plenitud" en la Topografía Artística Cervantes de Madrid, le preceden Serenidad (1914) y Elevación (1917) y le sucede El Estanque de los lotos. Uno de los poetas más destacados del movimiento modernista, con libros de poesía esenciales como Perlas negras (1896) y Mística (1898). Su obra de Nervo incluye, además de poesía, novela, cuentos y ensayos. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1932, la ítalo-argentina Julieta Lanteri, una de las precursoras de la lucha por el sufragio femenino en el país austral latinoamericano, fallece después de ser atropellada dos días antes en Buenos Aires. Era médica y activista por los derechos de las mujeres, fundadora del Partido Feminista Nacional. También fundó la Asociación Universitaria Argentina. Se funda el Ateneo de Valencia, institución cultural privada sin fines de lucro de Valencia, Venezuela. Fue fundado en 1936 por María Clemencia Camarán. Allí se hacen presentaciones de teatro, y sirve como museo, biblioteca pública y para actividades culturales múltilples. Entre los eventos que se realizan en el ateneo, se encuentran: la Bienal latinoamericana de Literatura «José Rafael Pocaterra», la Bienal latinoamericana de Ensayo «Enrique Bernardo Núñez» y la Bienal latinoamericana de Literatura para niños «Canta Pirulero». En 1943: nace George Harrison, músico y multinstrumentista británico de la banda The Beatles (f. 2001). En el año 1950, nació Néstor Kirchner, abogado y político argentino, que fue presidente de la Nación Argentina entre mayo de 2003 y diciembre de 2007. Antes fue gobernador de la provincia de Santa Cruz. Fue diputado por la provincia de Buenos Aires desde 2009 hasta su muerte. En 1951, se inauguran en Buenos Aires los primeros Juegos Panamericanos. Venezuela es uno de los países participantes en los juegos, representada por el Comité Olímpico Venezolano. Los juegos del año 1983 fueron en Caracas. En el año 1980, la Casa de La Estrella en Valencia, es declarada Monumento Histórico Nacional. En 1981, dos días después del intento fallido de golpe de Estado del Coronel Tejero, Leopoldo Calvo Sotelo es elegido presidente del gobierno español investido por el parlamento, al haber dimitido su antecesor, Adolfo Suárez. El 25 de febrero de 1986, tras el estallido de la llamada Revolución del Poder del Pueblo, un alzamiento popular que hizo caer a la dictadura de Ferdinand Marcos en Filipinas, Corazón Aquino fue proclamada presidenta del país. El régimen de Marcos, estuvo caracterizado por la corrupción y la represión. En 1983, su principal opositor, Benigno Aquino, fue asesinado cuando llegaba al país del exilio. Marcos de vió forzado a convocar unas elecciones en medio de una gran presión internacional y protestas en el país, las cuales ganó la viuda del líder asesinado, Corazón Aquino, pero el dictador hizo fraude para proclamarse ganador desconociendo ese resultado. Luego vendrían las revueltas de 1986 que terminaron con la dictadura. En 1983, muere en Nueva York, Estados Unidos el dramaturgo estadounidense Tennessee William, ganador del Premio Pulitzer de teatro, en 1948 por "Un tranvía llamado Deseo", y en 1955 por "La gata sobre el tejado de zinc caliente". En 1991, tras ser retirada Alemania Oriental del Pacto de Varsovia (entre países de Europa Oriental y la URSS) luego de la reunificación alemana en 1990, llega asu término la estructura militar de dicho Pacto, declarada por seis de sus otros integrantes. En 1994, se produce la Masacre en Hebrón, cuando a pocos meses de uno de los acuerdo de paz entre el Estado sionista de Israel y los palestinos, un judío ortodoxo del movimiento ultraderechista Kach, de nombre Baruch Goldstein, asesina a unas 29 personas y deja heridas a 125 por disparos de un rifle de asalto. El ataque sucedió en la Mezquita Ibrahimi de la Tumba de los Patriarcas, en Hebrón, ciudad de la Cisjordania palestina, durante la festividad musulmana de Ramadán y la judía de Purim. El asesino fue contenido por los sobrevivientes, cuyos golpes le ocasionaron la muerte. El gobierno de Yitzhak Rabin tuvo que ilegalizar al movimiento extremista judío, que puso en peligro los acuerdos de paz logrados, aunque para romperlos es suficiente cualquier oportunidad que le sirva al proyecto colonialista del enclave sionista que ocupa a Palestina. En 1995, se produce la Masacre de Cararabo en Venezuela, un puesto fronterizo de la Infantería de Marina situado en el Caño Cararabo, contiguo con el Departamento de Vichada de Colombia, es sorpresivamente atacado por cien hombres del Ejército de Liberación Nacional. El enfrentamiento armado produjo la muerte de ocho soldados venezolanos. En 1998, Bob Dylan, Luis Miguel y Elton John son triunfadores en la entrega de los Premios Grammy de la Música. En 1998, el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos es blanco de un gran ataque de piratas informáticos, que fue el más grave experimentado por las fuerzas militares y de seguridad de esa potencia militar. Se habla de Guerra Informática para referirse a este tipo de eventos que no sólo pueden afectar al sistema de datos militares sino también a servicios energéticos, de salud, de transporte o a otras operaciones vitales de los estados. En 1999, la ONU presenta el informe sobre las matanzas de civiles en Guatemala, por las que se señala como responsable directamente al Gobierno. En 2010, muere en Caracas el empresario farmacéutico Guillermo Valentiner, fundador de Laboratorios Vargas y dirigente deportivo, presidente de la Organización Deportiva Cocodrilos (n. 1932) En el año 2011, muere Eneas Perdomo, cantante y compositor venezolano (folclórico). Recibió numerosos homenajes y condecoraciones. En 2014, muere Paco de Lucía. músico y compositor español, considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y en la ejecución del instrumento a nivel mundial. En 2014, el futbolista Salomón Rondón con su equipo ruso el Zenit de San Petersburgo se convierte en el primer venezolano en disputar unos octavos de final en la Champions League. En 2014, muere el boxeador venezolano Antonio Cermeño(n. 1969), quien fue campeón de los pesos super gallo y pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. En 2020, a los 91 años, fallece el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n352591.html En 2022 Rusia veta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para deplorar la agresión rusa en Ucrania, ante la que China se abstuvo y no acompañó a los rusos, dejando solo a Moscú. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n371813.html