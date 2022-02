China no acompañó a Rusia en la ONU y se abstuvo en una votación por invasión a Ucrania

25 de Febrero - Rusia vetó este viernes una resolución del Consejo de Seguridad promovida por Estados Unidos y Albania para deplorar la agresión rusa en Ucrania, que contó con la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos.



Pero el dato clave fue la abstención de China, que en este caso dejó solo a Moscú y de manera tácita ratificó el comunicado de más temprano en el que pidió "salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".



La resolución recabó el voto favorable de 11 de los 15 miembros, pero el derecho a veto de Rusia, uno de los cinco miembros permanentes del máximo órgano de la ONU, junto con Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, dejó en papel mojado el texto pese a que había sido suavizado en las horas previas para "garantizar" abstenciones y evitar que estos tres países votaran en contra, según un diplomático.



Del texto propuesto se retiró el término "condenar", que fue reemplazado por "deplorar", una referencia al capítulo 7 de la Carta de la ONU, que prevé un posible recurso a la fuerza, también suprimido.



El texto, que contó con el apoyo de una sesentena de países, también instaba a Rusia el "cese inmediato del uso de la fuerza" y a que "abstenga de cualquier amenaza ilegal o use la fuerza contra un Estado miembro de la ONU".



La resolución pretendía que Rusia "retire inmediata, completa e incondicionalmente" sus fuerzas militares de Ucrania y "revirtiera" la decisión de reconocer la independencia de las provincias del este de Ucrania de Donetsk y Lugansk, en guerra, ya que "viola la integridad territorial".



"No es demasiado tarde para parar esta locura", instó el embajador de Albania, Ferit Hoxha, al defender el texto.



Tras el rechazo del Consejo de Seguridad, un texto similar podría ser enviado a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde las resoluciones no son vinculantes ni existe el derecho a veto de ninguno de sus 193 miembros.