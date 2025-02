Efemérides del 3 de Febrero: Día Internacional del Abogado - Nace Sucre (1795) - Derrota final del golpe petrolero (2003)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 2 de febrero: Destacadas: Nace el Mariscal Sucre hace 230 años

Día Internacional del Abogado

En 2022, Petro afirma que Maduro "no es un líder de izquierda"

En 2024, Oscar Shémel pronostica que los EEUU sacrificarán a María Corina Machado por petróleo venezolano Desarrollo de las efemérides: Tercer día de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones (hasta el día 7). Evento anual que se celebra durante la primera semana de febrero desde 2011, proclamado por la Asamblea General de la ONU y que apunta a la comprensión y el diálogo entre religiones como cultura de paz, la no violencia ( especialmente la violencia religiosa), la tolerancia y la comprensión mutua. Se pide a los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil que asuman la promoción de los objetivos de esta celebración. Día Internacional del Abogado. Es una fecha de reconocimiento de la labor de quienes ejercen esta profesión, en la defensa jurídica a personas y entes, representación y tramitación en procesos judiciales penales, administrativos, civiles y laborales, entre otras competencias. En un día como hoy en Venezuela y en todo el mundo, la oportunidad es propicia para llamar a conciencia sobre la necesidad de saneamiento del sistema judicial para ponerlo verdaderamente al servicio de la justicia, de los Derechos Humanos (más aún, del planeta) y no de intereses y poderes económicos y políticos de elites, castas, burocracias y clases dominantes que suelen utilizar la "ley" como herramienta para la opresión. En 1468, muere Johannes Gutenberg, orfebre alemán al que se atribuye la invención de la prensa de imprenta (con tipos armables móviles), hacia el año 1440. Gutenberg imprimió una Biblia de 42 líneas por página, que se considera el primer libro impreso con tipografía móvil. En el año 1778, nació José María Carbonell (f.1816). Fue un político y patriota colombiano, prócer de la independencia de Colombia. Él pensaba que lo más importante en el proceso revolucionario era la acción del pueblo de las clases humildes. Según Carbonell, el pueblo era la base única de toda empresa fecunda. En el año 1795, nació en Cumaná, Venezuela, Antonio José de Sucre, hace hoy 230 años, quien junto a Simón Bolívar fue segundo prócer más sobresaliente, tanto de la independencia venezolana como de otras naciones americanas, triunfador de numerosas batallas, héroe patriótico de la República del Ecuador, presidente de Bolivia, gobernador del Perú, General en Jefe del Ejército de la Gran Colombia, Comandante del Ejército del Sur y Gran Mariscal de Ayacucho. Sucre compartía la visión política de Bolívar, a quien le unía, además una fiel amistad, y era como él, portavoz y firme luchador por la unidad de la América emancipada de España. En 1807 es tomada por los ingleses la ciudad de Montevideo (actual Uruguay), que pasó a ser temporalmente una colonia británica. Esto se produjo durante la segunda de las Invasiones Inglesas al Virreinato del Río de la Plata, con el Sitio de Montevideo por las fuerzas invasoras británicas, al mando del general Samuel Auchmuty (entre el 16 de enero y el 3 de febrero del año citado). Las invasiones inglesas fueron una serie de expediciones británicas que atacaron a las colonias españolas del Río de la Plata a principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas. En el año 1814, tuvo lugar la primera Batalla de La Puerta, durante la Guerra de Independencia de Venezuela, entre las fuerzas apoyadas por el Imperio español, al mando de José Tomás Boves, que avanzaban hacia el centro del país para ir a tomar Caracas, y las fuerzas de la Segunda República del coronel Vicente Campo Elías, quien también era español pero fue prócer de la lucha emancipatoria venezolana. En 1814, muere Mariano Matamoros, sacerdote adherido al movimiento independentista mexicano, que al lado José María Morelos, y comandando sus tropas, conquistó, también en febrero, pero de 1812, la ciudad de Cuautla, defendiéndola de los realistas. En el año 1821, nació Elizabeth Blackwell (f. 1910). Fue una médica británica y la primera mujer en recibir un título médico en los Estados Unidos y en el Registro Médico del Consejo Médico General. Desempeñó un destacado papel como impulsora de la educación de la mujer en medicina. Hoy, la medalla Elizabeth Blackwell, es otorgada cada año a una mujer que haya contribuido significativamente en la promoción de la partricipación femenina en la medicina. En 1909, nació en Francia, Simone Weil (f. 1943), filósofa, activista política y sindicalista, que durante la Guerra Civil española formó parte de la Columna Durruti, y perteneció a la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Aportó escritos filosóficos, políticos y místicos (provenía de una familia judía agnóstica). Murió en 1943 de tuberculosis. En 1918, nació Helen Stephens (f. 1994). Fue una atleta estadounidense especialista en carrera de velocidad, que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, en 100 metros y relevos 4 x 100 metros. En 1929, nació Camilo Torres Restrepo (f. 1966), sacerdote colombiano, pionero de la Teología de la Liberación, que sacrificó su vida por el ideal revolucionario, como guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). También fue cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia. En el año 1933 concluye la guerra civil de Nicaragua, firmándose un tratado de paz suscrito por Augusto César Sandino, líder y jefe de las fuerzas revolucionarias, y el presidente Juan Bautista Sacasa. En 1944, en España, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el dictador fascista español, Francisco Franco, reafirma la "estricta neutralidad" de España. Pero, es bien sabido que su régimen colaboraba con los nazis. En 1953, Jacques-Yves Cousteau, oceanógrafo francés, publica, junto a Frédéric Dumas, su libro "El mundo del silencio". Se llevó al cine para mostrar aspectos de la vida marina y recibió el Óscar al mejor documental, así como la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes. Contribuyó así a la tarea de masificar la conciencia ecológica. En el año 1966 en la Luna aterriza la sonda soviética Luna 9 y emite imágenes desde el Mar de las Tormentas. En 1983, se da el primer trasplante de páncreas en España, realizado por los Dres Gil Vernet y Fernández-Cruz, en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. En 1984, el astronauta de la NASA, Bruce McCandless, se convierte en el primer humano en flotar libremente en el espacio sin ataduras. Se alejó del transbordador Challenger mediante un sillón propulsor, sin cable de seguridad. En 1994 es lanzado el Transbordador espacial Discovery con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial de los EEUU. El 3 de febrero de 2003, llega a su término el sabotaje petrolero golpista en Venezuela, realizado contra el gobierno de Hugo Chávez y las medidas progresivas del proceso bolivariano. A sus inicios simuló ser un paro, principalmente del sector profesional, que estalló el 2 de diciembre del 2002 (en un segundo intento de golpe posterior al del 11 de abril del mismo año), y se prolongó por dos meses, causando a la industria petrolera graves daños en la producción, exploración y explotación. Fue contrarrestado por una conjunción de fuerzas sociales, participación de trabajadores, comunidades y acción cívico militar, dándo al traste con la conspiración. Pero tan o más destructivos que aquel golpe petrolero fueron los factores que se harían notar después de la muerte de Hugo Chávez en años posteriores a 2013. En el año 2004 la ONU anuncia la necesidad urgente de regular la explotación comercial de la Antártida. En el 2005, la revista Nature publica un estudio de un fósil de la Antártida, que evidencia que la diversificación de las aves se produjo en el período Cretácico (Es definido como un periodo geológico que duró aproximadamente 79 millones de años, iniciando hace 145 millones de años y terminando hace 66 millones de años, cuando el impacto de un meteorito en lo que ahora es la península de Yucatán ocasionó la extinción de los dinosaurios. Ver Wikipedia). En 2016, se viraliza video en el que un científico noruego, Andreas Wahl, desafía a la muerte y se dispara a sí mismo para demostrar una teoría física. Al ser bajo el agua, la mayor densidad y resistencia del líquido evita que la bala alcance su cuerpo a pesar de la corta distancia. El video del científico que se dispara bajo el agua se convierte en viral, aunque en muchos de los sitios de su exhibición inicial ya no está disponible. El investigador ha realizado éste y otros experimentos riegosos de los que ha salido ileso, confiado en el método científico. Por supuesto, nadie debe intentar reproducir semejante experimento sin poseer los conocimientos científicos ni garantizar condiciones estrictanmente controladas, pués podría resultar fatal. https://www.aporrea.org/internacionales/n285263.html El 3 de febrero de 2021, Colombia solicita recursos para vacunar migrantes venezolanos indocumentados, que hasta el momento estaban excluidos de la inmunización (vacuna de Covid-19). En 2022, siendo entonces candidato presidencial en Colombia, el hoy presidente Gustavo Petro, afirmaba sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: "La imagen de Maduro no es de un líder de izquierda, es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial que están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil". Tambien dijo, en entrevista con el medio colombiano Semana, que el mandatario Nicolás Maduro estaba "dentro de las dirigencias de la política de la muerte". - Ver: www.aporrea.org/internacionales/n371210.html En 2024, el Director de Hinterlaces, Oscar Schémel afirma que "EEUU está dispuesto a "sacrificar" a María Corina Machado y busca un acuerdo petrolero con Venezuela". Basaba su declaración en un encuentro que sostuvieron el asesor del entonces presidente Joe Biden, Juan González, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, en Barbados. ¿Cuál es el panorama ahora?www.aporrea.org/tiburon/n390097.htm