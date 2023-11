Efemérides del 23 de noviembre: Muere Manuelita Sáenz - Día del Transportista en Venezuela

Día Nacional del Transportista (en Venezuela). Desde el 2003 se conmemora cada 23 de noviembre. En aquella fecha el entonces presidente Hugo Chávez oficializa la celebración mediante decreto, durante un acto con los conductores en el Poliedro de Caracas. Se habían producido algunos avances en la situación de este sector laboral, que se fueron perdiendo a medida que se profundizaba la crisis en la que aún está sumido el país y toda la clase trabajadora. El transportista es un trabajador o trabajadora cuyo oficio es transportar a personas, mercaderías, encomiendas o materiales de algún tipo. El gremio desde que se decretó el día del transportista, ha mantenido su lucha por la adquisición de los insumos y repuestos para sus vehículos automotores, así como de créditos, y tambien le ha preocupado la escasez del combustible que se ha producido por temporadas en Venezuela, a pesar de ser un país petrolero con refinerías. También hay muchos transportistas son explotados como conductores o como "avances" por el sector privado, pero tampoco tienen mejores condiciones laborales en el sector oficial. Es un gremio que debe ser consciente de la importancia de la buena formación y actitud en el servicio con calidad técnica y humana a la ciudadanía, medidas de seguridad y contribución al cuidado del ambiente. Si hubiese una justa remuneración para los conductores, una flota adecuada y con buen mantenimiento, suficiente y eficiente, muchos servicios de transporte podrían ser públicos, estatales o municipales (como sucede en muchos países desarrollados), pero no para después arruinarlos y terminar repartiéndoselos entre los "vivos". Día Internacional del Asesor de Imagen. Este tipo de asesor se encarga de "enseñar a las personas cómo crear una buena impresión a partir de su forma de vestir, hablar y comportarse". A modo de reflexión crítica nos preguntámos: ¿Quién decide o impone cuál es la "forma de vestir, hablar y comportarse", para quién y con qué fin? ¿Será con el Manual de Carreño? ¿Será con estándares de "mercado"? ¿Será para una "buena" manipulación política electoral? No negamos que pueda haber unas formas más adecuadas que otras, pero... siempre que el criterio sea el respeto en libertad, la convivencia y el servicio social, entre otros aspectos. A menudo, los políticos, en las campañas electorales tienen asesores de imagen para mostrar una cara que les sirva para ganar votos, y después... muestran otra cuando gobiernan. Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la Humanidad. Coincidide con la fecha en la que se inauguró el Museo de la Palabra, en Toledo, España. La efeméride es promovida por la Fundación César Egido Serrano, ha sido respaldada por numerosos países e Instituciones. En este año se exhorta a cada quien a constituirse en Embajador de la Palabra, en su país y/o ciudad de origen, para lo cual, puede, coincidiendo con la fecha de esta celebración, organizar iniciativas y actividades en su lugar de residencia, con Instituciones y amistades, compartiendo las propuestas a través de las redes sociales, emails y webs, con esta Fundación. Se ha creado recientemente la asociación de amigos del Museo de la Palabra, que consta ya con amigos e Instituciones de 62 países, para promover que la palabra sea la herramienta frente a toda violencia, promover el diálogo y la comunicación, mediante el uso de la palabra, para dar por terminadas las diferencias entre comunidades o incluso gobiernos. Por cierto; anualmente auspicia el Concurso Internacional de Microrrelatos "Museo de la Palabra", otorgando un premio de 20.000 dólares al microrrelato ganador, relacionado con este tema. La Fundación César Egido Serrano fue candidata a los "Premios Príncipe de Asturias" de la Concordia, en el año 2013. Su Web es: https://www.fundacioncesaregidoserrano.com Día internacional de las etimologías griegas en Atenas. La etimología se refiere al origen de cada una de las palabras, de su cronología de aparición y su cambio en el tiempo, sus acepciones o derivaciones, la incorporación a un idioma, entre muchos otros detalles. La etimología es una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de las palabras: investigación de su significado original, estructura, evolución diacrónica, la transformación de la palabra... Para ello se recurre a las lenguas antíguas, incluso lenguas "muertas", antecesoras de los idiomas que hoy hablamos. El manejo de la etimología ayuda a un mejor conocimiento del lenguaje. Interesarse por saber de dónde provienen las palabras amplía el conocimiento histórico y los horizontes del pensamiento, además de enriquecer o manejar con mayor propiedad el lenguaje y las palabras que usamos. Día Mundial de Fibonacci. El matemático italiano Leonardo de Pisa (conocido como Fibonacci) fue descubridor de una sucesión numérica que es encontrada en muchas formas de la naturaleza y que fue promotor del sistema decimal en Europa. La sucesión de Fibonacci es una secuencia de números que resulta de sumarle los dos anteriores a cada número obtenido a partir del primero. Empezando desde 0, la secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... y así sucesivamente. Este patrón se reproduce en algunas secuencias de la naturaleza. Se eligió la fecha del 23 de noviembre porque corresponde a los primeros dígitos de la sucesión en escritura anglosajona 11/23. Se celebra el Día Mundial del Café Espresso o Café Exprés. Una de las bebidas aromáticas más preferidas en el mundo. Creada en Italia, se prepara en una cafetera exprés, de manera fácil y rápida. Día Europeo de los SinTecho o Sin Hogar. En esta campaña europea participan algunos movimientos sociales, tratando de llamar la atención del conjunto de la sociedad y de los gobiernos para que se atienda de manera efectiva la necesidad de un Techo o de un Hogar para estas personas y familias, por ser su falta una de las expresiones más crudas de la extrema pobreza. Estamos en la Semana Europea de la Prevención-Reducción de Residuos. Se trata de una jornada semanal que busca promover en todos los habitantes de los países europeos una cultura cada vez más ecológica, que avance en la reutilización de productos que teniendo aún utilidad los consideramos como "desechos" (¡incluso comida sobrante!). Inicialmente se hablabla de reducción y reutilización pero actualmente se enfativa la "prevención de residuos"; es decir, de evitar generarlos. Ver en www.aporrea.org/tecno/n369452 Nace en Toledo, España, Alfonso X el Sabio (1221), quien fue rey de Castilla y de León, que será una de las figuras políticas y culturales más significativas e influyentes de la Edad Media en la península Ibérica y en Europa. En 1788, nace José María García; oficial de la marina militar, quien participó en las campañas de la Independencia. Alcanzanzó el grado de almirante. Fue jefe de la Escuadra sobre el Riohacha y Santa Marta (Gran Colombia). Cumplió a su vez con misiones diplomáticas en los Estados Unidos de América y otras naciones americanas. El Venezolano y maestro de El Libertador, Andrés Bello, es nombrado Correspondiente de la Real Academia Española (1851). Es también una figura ilustre de Chile, con proyección latinoamericana y universal. Muere Manuelita Sáez (1856), luchadora por la independencia y compañera de Simón Bolívar. Fue una quiteña que luchó por la libertad de América. Es reconocida por Simón Bolívar como la Libertadora del Libertador porque en 1828 lo salvó de un atentado en Santa Fe Bogotá. Su participación fue protagónica durante la gesta independentista. Su participación fue activa, destacándose por su valentía y compromiso contra el imperio español. Combatiendo en varias batallas: la de Pichincha que selló la libertad de Ecuador, 1822, así como en la batalla de Ayacucho que coronó la soberanía de Perú y América del Sur. Antonio José de Sucre, en una carta emitida el 10 de diciembre de 1824, reconoció la importancia de Sáenz en la gesta independentista. Sáenz describió en su Diario de Paita el amor y el compromiso por la libertad de América, una lucha que la unió a la vida de Bolívar. Manuelita es una figura histórica ejemplar para todas las mujeres y para los hombres. Nace el compositor español de música clásica Manuel de Falla (1876), que junto a otros dos grandes de su época, Isaac Albéniz y Enrique Granados, serán los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XX de su país. Usará el folclore como base de sus obras. Tras la Guerra Civil Española se exiliará en Argentina donde fallecerá en 1946. Durante su estancia en París compuso sus obras más célebres: "La pantomima", "El amor brujo", "El ballet de tres picos". Nace Mestre Bimba (1899), luchador brasileño creador de la cappoeira. Capoeira es una expresión cultural afro-brasileña que tiene diversas facetas como danza, arte marcial, música, acrobacias, y expresión corporal. Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente, y que, por consiguiente, la Vía Láctea no era la única galaxia del Universo (1924). Aún no se habían descubierto otras galaxias en el firmamento. En 1944, nace Mimí Lazo, 1944), actriz y productora de cine, televisión y teatro. Esta venezolana se destacó mucho como protagonista del monólogo "El aplauso va por dentro" (1996), aunque, además del teatro nacional y clásico, ha participado en producciones de televisión (telenovelas). Ha recibido numerosos premios en festivales de cine y teatro, tanto nacionales como internacionales. Nace Nicolás Maduro (1962), presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 2013. Hoy cumple 61 años de edad. Ha ejercido cargos políticos, como diplomático y ministro. En sus comienzos políticos fue sindicalista y uno de los dirigentes del chavismo; posteriormente diputado, luego vicepresidente de la República (antes del fallecimiento del presidente Hugo Chávez). Ostenta la presidencia de Venezuela desde hace más de 10 años. Los restos mortales de Rafael María Baralt son ingresados al Panteón Nacional (1982). Historiador, periodista, escritor y poeta venezolano, nacido en Maracaibo (estado Zulia). En 1975, los restos del dictador fascista español Francisco Franco son enterrados con imponente funeral en el Valle de los Caídos, en el mausoleo construido con trabajos forzados de los prisioneros de guerra republicanos, capturados y esclavizados en la guerra civil española. En 2019 como resultado de los reclamos en nombre de los derechos humanos y la memoria histórica, los restos del dictador fueron exhumados y reubicados sin los previos honores funerarios en un cementerio de El Pardo, en Madrid, donde le enterrado junto a quien fuera su esposa, Carmen Polo. Se le quitó así su sitial de honor al la figura del criminal dictador. Muere Baudilio Díaz, beisbolista venezolano (1990). Fue receptor de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y en varios equipos de las Grandes Ligas. En 1991, el cantante y compositor Freddie Mercury, líder de la banda británica de rock Queen, anuncia que está enfermo de sida desde que fue infectado con el virus VIH siete años antes. El genial y excelente músico e intérprete vocal moriría de esta enfermedad. En 1995, muere en Caracas Marco Antonio «Musiú» Lacavalerie, popular narrador deportivo y presentador de televisión. En 1997, Pedro González conquista el Campeonato Latinoamericano de Motociclismo, categoría supercross. Fue elegido motociclista del año en Venezuela en 2006. El 23 de noviembre de 2000, el guariqueño (venezolano) Yober Ortega, se titula Campeón Mundial del peso súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. En 2001, se firma el Convenio Internacional sobre Cibercriminalidad, primer tratado internacional de cooperación entre naciones para afrontar delitos cometidos a través de Internet. En 2004, el venezolano Luis Plumacher gana medalla de oro en la modalidad de Kumite (combate), en el Mundial de Karate, en Monterrey, México. En 2005 en Liberia, Ellen Johnson Sirleaf es elegida presidenta, siendo una de las figuras del liderazgo femenino en la historia de África. En 2019, con las consignas "¡Chile no se rinde!" y "¡Esto no termina!", manifestantes, principalmente estudiantiles y a todo lo largo del país, arriban a las cinco semanas de permanente movilización social frente al gobierno de Piñera y por una Constituyente que reemplace al ordenamiento legal pinochetista. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n349275.html En 2022 se publica el informe de octubre de CENDAS-FVM, según el cual en ese mes del año pasado el costo de la Canasta Alimentaria se ubicó en 459,08 dólares y una familia requería en bolívares 31 salarios mínimos para poder comer. Ver: 23/11/2022 - www.aporrea.org/economia/n378570.html Ayer, 22 de noviembre se publicó en Aporrea el informe de octubre 2023, según el cual la canasta Alimentaria Familiar se ubicó esta vez en 493,53 dólares; pero una familia de 5 personas necesita ahora 140,3 salarios mínimos mensuales para acceder a los productos esenciales que la conforman. ¡Pareciera que en un año no echamos pa' lante sino pa' atrás! Y eso que la economía iba a mejorar bastante según los pronósticos y anuncios del gobierno. Ver: 22/11/23 - www.aporrea.org/economia/n388067.html