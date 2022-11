Cendas-FVM: Canasta Alimentaria de octubre se ubicó en US$ 459,08. Una familia requiere 31 salarios mínimos para comer

Credito: RFA

23-11-22.-Un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una Canasta Alimentaria Familiar al mes, pero en Venezuela no es así.



Para finales del mes de octubre de este año, la Canasta Alimentaria Familiar (conformada por 60 productos básicos) se ubicó en 4.039,94 bolívares. Esto es el equivalente a 459,08 dólares americanos.



Es decir que un venezolano necesita ganar 31,07 salarios mínimos mensuales o 1,03 salarios mínimos diarios para adquirir la Canasta Alimentaria Familiar, de acuerdo con la actualización del informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).



Para el director del Cendas-FVM, Óscar Meza, es necesario que el trabajador gane más del salario que requiere, “pero estamos muy lejos de que sea así”.



La Canasta Alimentaria Familiar subió casi 10% en un mes



Le sorprende que en la evaluación del aumento de la canasta se registró una subida de 358,07 bolívares, (9,7% con respecto al costo de la canasta del mes de septiembre). Esto, que podría parecer poco, es el equivalente a 3 salarios mínimos en el país o 40,68 dólares (ubicando la tasa cambiaría a 8,80 bolívares por dólar para aquel momento).



El salario mínimo para hoy es equivalente a aproximadamente 13 dólares. “Hay que recordar que cuando se decretó el aumento el 15 de marzo tenía un valor de 30 dólares”, indicó este miércoles 23 de noviembre en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.



Explicó que para que una familia de cinco personas pueda acceder a la canasta, cada integrante necesita 100 dólares.



Si cada uno devenga 100 dólares, en total la familia estaría teniendo 500 dólares, de los cuales, 459,08 se irán en alimentación. Quedan solo 40.92 dólares para cubrir otros gastos que pueden ser de escolaridad, seguro médico, servicios públicos y transporte, por mencionar algunos.



“Un miembro de una familia requiere 100 dólares para poder cubrir gastos de alimentación y 100 dólares adicionales para cubrir gastos de transporte y artículos personales de aseo y del hogar. Una persona que vive en Caracas puede gastar, por lo menos, 50 dólares para poder transportarse para trabajar en la ciudad. Eso solamente para cubrir el transporte”, manifestó Meza.



¿La inflación es culpable?



Meza observa el aumento de la canasta alimentaria como una consecuencia de la inflación económica en el país.



“Cada vez que aumenta el tipo de cambio, aumentan también los precios”, dijo.



Dijo que Venezuela ha estado saliendo de la hiperinflación que registró hasta meses atrás. Sin embargo, sin medidas correctas considera que no habrá una mejora que se vea reflejada dentro de los hogares.



Apostar por créditos financieros



“No puede haber crecimiento económico si no hay inversión y se dinamiza el consumo. Y eso no se puede lograr si no hay crédito en la banca”, afirmó tras decir que en caso de que se reactiven los créditos, hay otro factor que ataca que impide el crecimiento: las fallas del servicio eléctrico.



“Ojalá se pudiera activar una línea de créditos en dólares para montar negocios. Financiamiento externo para llegarle a la gente”, sostuvo.



Pero si desde el gobierno no se crean medidas alternativas favorables, debería “dejar a la gente ingeniárselas para producir ingresos”.



Como recomendación final, indicó que el país debería examinar el modelo de economía social de mercado como el de Alemania y la economía circular como se está haciendo en Europa.



“Yo creo que el país, con unas condiciones mínimas de respeto de derechos humanos y a la propiedad privada, nosotros podemos enfrentar la situación”, manifestó.

