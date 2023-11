Efemérides del 16 de noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial, del que hace parte Venezuela

Continúa hasta el 17 de noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (fue el viernes 10). En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.htm y https://www.aporrea.org/cultura/n378215.html Concluye mañana viernes. Día Internacional del Patrimonio Mundial. En 1972, con la participación de la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se aprobó un documento en la Conferencia General de la UNESCO, como base de un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta. Muchos de estos sitios se encuentran en riesgo de desaparecer debido comportamientos irresponsables y depredadores, así como también a causa de acciones bélicas de naciones o grupos y, en el caso de los sitios naturales, por la depredación ambiental, el extractivismo minero, la deforestación y el daño a las aguas, entre otras prácticas destructivas. Aunque tarde para muchos lugares históricos, monumentos naturales y una gran parte del patrimonio cultural destruido, llegó ese momento, en 1972, en que más de 50 países se unieron para formar parte de una campaña mundial permanente de conservación de estos bienes invaluables (hoy son casi 200). A menudo, ser "parte" no significa ser consecuente con los compromisos. Gran cantidad de bienes intangibles, naturales, históricos y culturales han sido saqueados o enajenados, por ejemplo, por las potencias coloniales que los arrebataron o por mercaderes inescrupulosos, aunque una parte fueron preservados en museos o se resguardaron en áreas protegidas. Existe una lista de más de mil lugares reconocidos como Patrimonio Mundial, de los cuales más de cincuenta se considera que están en peligro de extinción. Entre éstos se están monumentos arqueológicos, sitios históricos y bellezas naturales. Hasta el momento son 10 los Patrimonios de la Humanidad ubicados en Venezuela e inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco: Santa Ana de Coro y la Vela, fue el primero en ser declarado Patrimonio de la Humanidad (1993); luego el Parque Nacional Canaima (1994); la Ciudad Universitaria de Caracas (2000); Los Diablos Danzantes de Venezuela (2012); La Parranda de San Pedro (2013); La tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral (2014); Conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento de la curagua (Hamacas, 2015); Carnaval de El Callao (2016); Los cantos de los llanos (Patrimonio Inmaterial desde el 2017); Culto a la Palma Bendita (Patrimonio Inmaterial desde 2019). El país con más patrimonios es Italia. Le siguen China y España. En América Latina despuntan México, Brasil y Perú. Cada 16 de noviembre son declarados nuevos patrimonios mundiales de la humanidad. Ver: Lista de Patrimonio Mundial (De Venezuela en esta lista sólo aparecen tres hasta ahora). Además, Venezuela tiene ocho elementos reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial, dos de los cuales requieren medidas urgentes de salvaguarda. Día Internacional para la Tolerancia. Instituido en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para "fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos" y para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de nuestros congéneres, a las personas, sociedades y culturas del mundo, a las formas de expresión y maneras de ser de los humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. No es equivalente a indulgencia o indiferencia, sino básicamente respeto a las creencias, cultura y opiniones, así como también es un Derecho Humano inalienable, entendiendo que la tolerancia es esencial para la convivencia. Por oposición, la intolerancia representa un peligro y suele ser desencadenante de discriminación, injusticias y violencia. Tal día es una oportunidad para que repasen esto muchos gobiernos, líderes y factores políticos, además del conjunto de la sociedad, por supuesto. Vea la Declaración de Principios sobre la Tolerancia (UNESCO) Día del Flamenco. Se celebra como fecha en la que la UNESCO, reconoció a la cultura andaluza como "patrimonio inmaterial de la humanidad" (coincidiendo con el Día Internacional del Patrimonio Mundial), en 2010: "El flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque", según lo describe la UNESCO. Se ubica su origen en el siglo XVIII, teniendo como territorio a Andalucía y otras regiones españolas próximas, aunque no hay completa precisión y unanimidad sobre esto. Se perciben en él rastros de la influencia de la estancia árabe en el sur de la Península Ibérica (8 siglos). Para escuchar algo de flamenco puede hacer click aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Zh8FuBLR8x4 Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Día mundial de los sistemas de información geográfica. En el año 1519, se funda la ciudad de La Habana. Este 16 de noviembre de 2022, la actual capital cubana, fundada como Villa de San Cristóbal de La Habana, cumple 5 siglos y 4 años. En 1979, la Unesco proclama Patrimonio de la Humanidad a la Habana Vieja y las fortalezas circundantes, al celebrar la ciudad el 460.º aniversario de su fundación. En 1780, en Perú, Túpac Amaru II emite el Bando de Libertad en Tungasuca, Cusco. Proclama que inicia la abolición de la esclavitud por primera vez en el continente. Este proceso es revertido por los españoles durante el Virreinato de Perú. El 5 de diciembre de 1854, Perú decreta la Abolición Definitiva y Total de la Esclavitud. En 1815 se desarrolla una de las batallas de Juan Griego en el estado Nueva Esparta (Venezuela). Librada por los patriotas liderados del General Juan Bautista Arismendi, que derrotan a los realistas al mando del General Joaquin Urreiztieta. George Eastman fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes, en los Estados Unidos (1885). Nace Pedro Antonio Ríos Reyna (1905), violinista, compositor, director de orquesta y promotor cultural venezolano. Fue uno de los más importantes músicos de Venezuela en el siglo XX. Fundador junto a Vicente Emilio Sojo, de la Orquesta Sinfónica Venezuela (OSV). Impulsó la creación del Ateneo de Caracas, Orquesta de Cámara de la Universidad Central de Venezuela, Coral Filarmónica de Caracas y otras. Fue inspector de bandas militares, profesor de violín en la Escuela Superior de Música. En su honor se inaugura el 19 de abril de 1983 la sala Ríos Reyna en el Centro Cultural Teatro Teresa Carreño en Caracas, Venezuela. 1906. Nace Henri Charriére, en Francia, conocido como "Papillón". Fue condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió y enviado al presidio de la Isla del Diablo en la Guayana Francesa, del que se escapó. Contó su aventura en el libro Papillon, convertido en best seller y llevado al cine en 1973, el año de su muerte. Visitó Venezuela. Nace José Saramago (1922), narrador y ensayista portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998. Autor de obras como: "El evangelio según Jesucristo", "La caverna", "Ensayo sobre la ceguera", "Caín" entre otras. Creación de la Interpol (1923), organismo de policía internacional. Es una organización mundial que abarca a 188 países del mundo para "contrarrestar la delincuencia trasnacional", efectúa coordinaciones de alcance internacional con diferentes órganos policiales y para la acción judicial multilateral contra el crimen, perseguir y capturar prófugos y otras tareas policiales. En 1936 nace en Maracay el poeta, cuentista, cineasta e historiador venezolano Edmundo Aray. Conocedor y promotor del cine latinoamericano, se desempeñó también en otros oficios y profesiones. En 1938, en España, finaliza la batalla del Ebro que decide el curso de la Guerra Civil Española en favor de las tropas de Franco y del bando fascista contra los republicanos. Fue una de las más prolongadas y sangrientas. El químico suizo Albert Hofmann sintetiza el LSD (1938). Estudió los alcaloides producidos por el cornezuelo del centeno, sintetizó la dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Descubrió involuntariamente sus efectos psicotrópicos años más tarde. Se funda la UNESCO (1945). Nació tras concluir la Segunda Guerra Mundial con una conferencia de las Naciones Unidas para establecer la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado de la ONU. se fundó con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Entre sus fines también se incluye el de contribuir a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sostenible y al diálogo intercultural. En Venezuela sale al aire el noticiero El Observador Creole (1953), llamado así por ser patrocinado por la empresa petrolera Creole Petroleum Corporation. Se mantuvo en Radio Caracas Televisión hasta 1972, cuando Creole Petroleum Corporation firma contrato con Cadena Venezolana de Televisión (hoy Venezolana de Televisión), pasándose a llamar "Noticiero Creole". La Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda espacial Venera 3, que se convierte en la primera sonda que impacta contra Venus, aunque no llegó a transmitir datos científicos (1965). En 1977 el Consejo de Europa aprueba el ingreso de España, recién salida de la dictadura de Francisco Franco. La UNESCO proclama Patrimonio de la Humanidad a la Habana Vieja y las fortalezas circundantes, al celebrar la ciudad el 460.° aniversario de su fundación (1979). Muere Omayra Sánchez (1985), niña colombiana fallecida en la Tragedia de Armero (n. 1972), víctima de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Adquirió reconocimiento mundial al estar tres días atrapada entre el lodo y restos de su propia casa, mientras la televisión transmitía sus últimas horas de vida. En ese sitio hay un cartel conmemorativo de la Fundación Armando Armero, que forma parte del Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero. En 1989 el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos gana el Premio Cervantes de Literatura en España. Algunas de sus obras: Vigilia del Almirante y Madame Sui, y la versión teatral de Yo El Supremo. Vivió exiliado y perseguido por la dictadura de Stroessner que azotó su país. En 1989, ocurre una masacre de jesuitas en El Salvador. Seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y un salvadoreño, son asesinados junto a una empleada doméstica y su hija por militares, en el marco de la guerra civil de El Salvador. La suscitó la condena internacional hacia los militares salvadoreños. Los jesuitas promovían un acuerdo de paz con la guerrilla del Frente Farabundo Martí. El coronel René Ponce fue señalado como responsable de la matanza, pero murió impune en 2011. Otro militar, Inocente Montano, fue condenado en 2020 a 133 años de cárcel. En 2003, con apenas 16 años, el delantero Lionel Messi debuta en el primer equipo del Barcelona. Fue el debut del juvenil de quien se convirtió en astro del fútbol mundial. En 2004, el venezolano Rubén Limardo gana el campeonato mundial de esgrima. Rubén Darío Limardo Gascón, nacido en 1985, es un deportista venezolano de esgrima, especialista en la modalidad de espada. En 2005 muere Henry Taube, químico canadiense, premio Nobel de Química. Su trabajo investigando los mecanismos de las reacciones de transferencias de electrones, especialmente entre metales, o transferencias de electrones en la esfera interior, fueron merecedores del con el Premio Nobel de Química en 1983. Muere Milton Friedman (2006), uno de los principales exponentes del neoliberalismo o "economía de libre mercado" en la segunda mitad del siglo XX. Este economista estadounidense fue ganador del Premio Nobel de Economía en 1976. Impulsó las tesis del monetarismo neoliberal desde la Universidad de Chicago. Asesoró económicamente a la dictadura de Augusto Pinochet (Chile) y aún así recibió el Nobel de Economía en 1976, pese al rechazo por su cercanía con un régimen criminal. Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado de México de feminicidio por primera vez. El Gobierno mexicano es declarado responsable de las muertes de ocho mujeres en Ciudad Juárez, víctimas del caso conocido como del Campo Algodonero (2009). Se la considera una sentencia histórica. En 2013, el actor Antonio Banderas recomendó la política económica de Chávez en entrevista a CNN. El actor español en Hollywood, sorprendió a todos durante una entrevista para la cadena televisiva, cuando recomendó al mundo seguir las políticas económicas del fallecido Presidente venezolano, Hugo Chávez. Ver: (VIDEO) La Iguana Tv - www.aporrea.org/actualidad/n240042.html En 2014, Venezuela gana 20 medallas en primera jornada de Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 (México). Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n260786.html En 2014, Chilenos exigen igualdad para homosexuales en colorido desfile. Ver: TeleSur - www.aporrea.org/internacionales/n260789.html En 2015, según prensa oficial palestina, Al-Hayat Al-Jadida: El servicio de inteligencia israelí (el Mossad) ‘perpetró los atentados de París y Beirut’, para promover objetivos del entonces primer ministro Benyamin Netanyahu. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n281153.html (con información de Hispan TV). Al menos 132 personas murieron y más de 350 resultaron heridas como consecuencia de una serie de ataques terroristas en París, en noviembre de 2015. Al menos ocho terroristas participaron en los atentados (según funcionarios franceses), siete de ellos detonaron sus cinturones explosivos y el último murió a manos de la policía. El grupo terrorista EIIL (Daesh, árabe) asumió la responsabilidad de las ofensivas. En 2021, Estados Unidos acusa a Rusia de "irresponsable" por haber detonado con misiles uno de sus propios satélites (ruso), generando residuos espaciales que podrían poner en peligro a la Estación Espacial Internacional y a los astronautas que viven y trabajan en ella. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n369323.html En 2021, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG), "la fiebre del oro en Amazonas sigue tomando mayor vigor desde hace una década" y sólo en el estado Amazonas «5.265 km cuadrados de bosque (han sido) devastados en los últimos 15 años». La denuncia fue recogida a través de Radio Fe y Alegría. Atribuyeron en gran medida esta situación al Arco Minero del Orinoco (AMO), con el que la explotación minera aumentó, con la extracción del oro y otros minerales en dos vertientes: legal e ilegal. Pero el porcentaje de las actividades ilegales es mayor, mientras aumenta el descontrol en las zonas mineras y el extractuivismo se eleva a "niveles extraordinarios". Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n369326.html En 2022, transcurría el undécimo día de la Cumbre Mundial del Clima de ese año, celebrado en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Faltaban 2 días para su culminación. En 2023 será posterior.