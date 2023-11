Efemérides 13 de noviembre: Monagas y Zamora al Panteón Nacional (1872) – Muere Antonio Leocadio Guzmán (1884)

Continúa hasta el 17 de noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (fue el viernes 10). En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.html Día Mundial de la Bondad o World Kindness Day. Se celebra por iniciativa de la World Kindness Movement (WKM) que lo proclamó en el año 1998. WKM es una coalición de ONG de "bondad de naciones" que ha logrado incorporar a escuelas de todo el mundo en la celebración de este día como parte del calendario escolar, en el que se reafirman las buenas acciones en las personas y las comunidades del mundo, siendo la bondad un elemento esencial de la condición humana que une por encima de las diferencias de raza, religión, política y género, etc. En términos generales la bondad es definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa. Día Internacional de la Enfermedad de Huntington, una patología genética mortal pero de progreso lento y gradual. Aunque es una enfermedad rara, puede afectar a algunos miles de personas en cada país y por ello se pautó esta jornada internacional para apoyar a pacientes y familiares. Tiene que ver con un gen que transmite esta patología, por lo que los pacientes tienen o tuvieron a algún familiar afectado. La esperanza de vida es de 15 a 20 años, pero varía de una persona a otra. En Venezuela, la prevalencia de la enfermedad es 1 en 20,000 personas. Sin embargo, el Zulia, y especialmente en algunas poblaciones del Lago de Maracaibo, tiene una prevalencia de 7 casos entre 100 personas. El pueblo de Barranquitas en el estado de Zulia, tiene la mayor concentración en el mundo de la enfermedad de Huntington o Corea de Huntington. Al inicio la enfermedad comienza a manifestarse con depresión, irritabilidad y otras alteraciones psicológicas y psiquiátricas, los pacientes van perdiendo el habla (afasia) y aparecen movimientos automáticos no controlables a voluntad, llegando a presentarse movimientos exagerados de las extremidades (movimientos coreicos) y aparición de muecas repentinas, pese a que las personas sean conscientes de su deterioro, que es debido a una alteración neurológica degenerativa. Se puede ampliar información en la página de la Asociación Internacional de Huntington (AIH): https://www.e-huntington.es/asociacion-internacional-de-huntington-aih/ Día Mundial del Enoturismo. Lo proclama la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN). Se celebra desde el año 2009. Se trata del turismo del vino, considerado como "turismo ecológico", y le es dedicado el segundo domingo de noviembre, que cae en la presente fecha. Es una oportunidad para conocer la antigua y diversa cultura del vino, que abarca a distintas regiones del mundo, entre las que se destacan las naciones de Europa. Promociona y resalta las regiones productoras de vinos, en lo económico y cultural, muy ligado a la gastronomía típica. El turismo cultural en las regiones vitivinícolas se lleva a cabo con actividades de exhibición de sus productos, recorridos de rutas por zonas productoras y bodegas, con catas de vino y festejos. En materia de vinos también se destacan algunos países y regiones de América latina (especialmente Argentina, Brasil y Chile). Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica o GISday, concertado para divulgar la relevancia de los Sistemas de Información Geográfica en la toma de decisiones, mediante el uso de tecnologías geo-espaciales. En 1810 en el marco de las primeras etapas de la guerra de independencia de Venezuela, se dio la Batalla de Pedregal (zona del actual estado Falcón), con triunfo patriota sobre las fuerzas realistas (entre el 13 y 14 de noviembre). En 1822 se produce la Batalla de Garabulla, en la Guerra de Independencia de Venezuela, al norte de Maracaibo, en las riberas del río Socuy, entre las fuerzas independentistas comandadas por el teniente coronel José Sardá y las fuerzas españolas a las órdenes de Francisco Tomás Morales. El resultado fue desfavorable para el bando patrióta. En noviembre de 1841, el neurocirujano escocés James Braid, inicia sus estudios sobre el hipnotismo (término que él mismo le dio), tras presenciar una demostración de 'magnetismo animal' o mesmerismo realizadas por Charles Lafontaine, convencido de que podría descubrir la clave del fenómeno, al que definió como un "sueño nervioso" sustancialmente diferente al sueño corriente. En 1845, nace Marta Abreu Arencibia, una patriota y filántropa cubana. Impulsó múltiples obras benéficas; colegios, lavaderos públicos, un dispensario, una planta eléctrica, una línea férrea, y contribuyó con recursos financieros a la lucha por la independencia de Cuba. Muere Gioacchino Antonio Rossini (1868), compositor y músico italiano famoso por sus 39 óperas. También escribió numerosas canciones, música de cámara y piano y hasta música sacra. Entre sus más conocidas obras: "El Barbero de Sevilla". Otras obras resaltantes: La Cenicienta, La italiana en Argel, El turco en Italia, El viaje a Reims. Escuchar la Obertura del Barbero de Sevilla, de Rossini. En 1872, los restos mortales de José Gregorio Monagas, político y militar, presidente de Venezuela entre 1851 y 1855, son ingresados al Panteón Nacional. En 1973 en el Reino Unido el gobierno declara Estado de Emergencia por la crisis del petróleo y dispone el racionamiento del consumo de electricidad. En 1872, estos mortales del "General del Pueblo Soberano", Ezequiel Zamora, son ingresados al Panteón Nacional. Fue un militar, dirigente popular y primer caudillo social del siglo XIX, líder del Partido Liberal y jefe del Movimiento Federalista, conductor de victorias en la Guerra Federal. Muere Antonio Leocadio Guzmán (1884). Dirigente político venezolano, principal ideólogo del Partido Liberal y del federalismo. Ejerció importantes cargos públicos. Padre de Antonio Guzmán Blanco. Se funda la ciudad de Santa Elena de Uairén en Venezuela (1923). Muere Carlos Delgado Chalbaud (1950), militar, ingeniero y político venezolano. En 1971, llega a la órbita de Marte la sonda Mariner 9. Es la primera nave espacial que orbita exitosamente otro planeta. En 1973 el Gobierno de Reino Unido declara Estado de Emergencia debido a la Crisis del Petróleo. Tuvo que ver con la medida adoptada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con peso decisivo de los países petroleros árabes, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur. En 1985 el volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, sepulta la población de Armero. Entra en erupción y derrite un glaciar, generando un alud volcánico de barro, causando más de 23.000 muertos. En 1985 nace Asdrúbal Cabrera, beisbolista venezolano de las Grandes Ligas. Inició su carrera con Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y luego pasó a jugar con el equipo Leones del Caracas. En 1986 la Unión Soviética ( ex URSS) anuncia la retirada de todos sus misiles nucleares de alcance medio ubicados en varios de sus territorios, como la península de Kola, la ciudad de Leningrado y la zona del mar Báltico. Sin embargo, el armamentismo nuclear no ha declibado en el mundo. En 2002 se produce el desastre del Prestige, gravísimo derrame de petróleo en costas de Galicia, provocado por la deriva y hundimiento del buque petrolero con ese nombre. Causó terribles consecuencias medioambientales, contaminación de playas y mortandad de animales marinos, así como daños a la economía pesquera local. El caso suscitó controversias en torno al tema de la seguridad ecológica, el transporte internacional de combustibles y en torno a él se abrió una dura disputa judicial y hubo un alto nivel de movilización ciudadana. En 2003, la iniciativa del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de crear un Fondo Humanitario Internacional como mecanismo de lucha contra la pobreza, es incluida en el documento final de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos no avanzaron más allá de la consideración de la propuesta. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n11551.html Se inaugura el Puente Orinoquia en el (2006). Segundo puente sobre el río Orinoco. En 2009 revelan que el entonces presidente español del derechista Partido Popular (PP), José María Aznar, envió una misión en 1998 para tratar de impedir victoria electoral de presidente Chávez. La misión tuvo un costo de más de 21 millones de pesetas (unos 126.000 euros). Aznar envió un grupo de asesores a Venezuela para apoyar a la candidata presidencial Irene Sáez . La favorita de Aznar sólo logró el 2,8% de los votos, y Chávez le pasó por encima con un abrumador 56% de apoyo. Ver: Revelan que Aznar envió misión en 1998 para impedir victoria electoral de presidente Chávez (aporrea.org) En 2013 se inaugura en Nueva York el nuevo Four World Trade Center, ubicado en el lugar donde estuvieron las derribadas torres gemelas. En 2015 suceden varios atentados terroristas en París (Francia) realizados por el Estado Islámico (ISIS), con tiroteos en terrazas de bares y restaurantes, toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclan y explosiones suicidas. Murieron 130 personas y otras 415 resultaron heridas. En 2015, se estrella cerca de Sri Lanka el satélite artificial WT1190F, catalogado como basura espacial. Aunque procedente de La Tierra, su origen no estaba bien establecido. En 2016 se registra un tsunami con elevación marina de 2 metros en costas de Nueva Zelanda tras un terremoto de magnitud 7,8. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n300117.html Muere Lucho Gatica (2018). Conocido como El rey del Bolero. Fue un cantante y actor chileno, considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero. Entre sus éxitos musicales está El Reloj, Yo vendo unos ojos negros, Contigo en la distancia. Escuchar album completo de Lucho Gatica. En 2021 SpaceX expande su constelación de satélites orbitales en órbita baja, con el lanzamiento de 53 satélites Starlink desde Florida. Starlink es un sistema de Internet global basado en satélites para llevar internet a zonas con menos conexión en el mundo. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n369277.html En 2022, transcurría el octavo día la Cumbre Mundial del Clima (2022), celebrado en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Faltaban 5 días para su culminación.