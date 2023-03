1, 2, 3 y Fuera: Guatire despidió con aplausos a su músico Néstor Blanco

Uno de los fundadores del prestigioso e innovador grupo venezolano, insigne baterista y percusionista, partió físicamente este lunes 6 de marzo.



No hizo falta autoridad cultural ni regional alguna, porque además no aparecieron. No sabían. Las ciudades de Guatire, de Guarenas e incluso músicos de Caracas y La Guaira se trasladaron hasta la funeraria Santo Rostro de la capital del municipio Zamora para ofrecer su afecto y brindar su hasta pronto a Néstor Blanco, uno de los bateristas de más larga vida activa y fecunda en su instrumento en Venezuela.



Con infancia en su ciudad natal, Tucupita, en el estado Delta Amacuro, adolescencia en Cantaura, estado Anzóategui y resto de su existencia en Guatire, Néstor Blanco será recordado eternamente como uno de los grandes innovadores en la música de Venezuela, junto a los otros dos fundadores de 1, 2, 3 y Fuera, Eudis Blanco (su hermano) y el guatireño Carlos Jugo.



La funeraria se llenó de pueblo, mucho pueblo, porque Guatire enmudeció cuando se anunció la partida física de ese hijo adoptivo que le dio tantas satisfacciones, amor y notoriedad.



Músicos como Enrique Culebra Iriarte y Antonio Armas, así como cultores de tradición, muñequeras como la extraordinaria Rosa Córdova y dulceras de alta calidad como Enma Machado, además de artesanos del cuero, como Taylor Pérez, integrantes de la Parranda San Pedro, representantes del CEA (Centro de Educación Artística Andrés Eloy Blanco), los familiares del músico que partió, y periodistas conversaron en torno a lo que deja como herencia cultural Néstor Blanco.

"Es una pérdida tremenda porque Néstor fue artífice junto a Eudis y Carlos Jugo de un sonido y una forma de mostrar la música de Venezuela, sobre todo la del mismísimo estado Miranda, asombrando al mundo. A los instrumentos musicales nacionales venezolanos le anexaron la sonoridad de los instrumentos del rock, del pop, y por si fuera poco, incorporaron fragmentos de música académica, sinfónica, generando la suma de un público joven que vibró con su propia música rejuvenecida por una generación que supo ver un poco más allá. Temas como El totumo de Guarenas o Desilusión no logran salir del favoritismo venezolano interpretados por 1,2,3, y Fuera, porque fueron abordados desde el afecto a lo tradicional y las ganas de llevarlos a otras dimensiones". Este fue un comentario general en conversación sostenida con Marlon Zambrano, periodista (Premio Nacional de Periodismo), Emma, Taylor, Rosa, y Carlos Istúriz, documentalista de la zona y esta periodista.



Contaba Miguel Alciro Berroterán, presidente del Centro de Educación Artística "Andrés Eloy Blanco" de Guatire que esos tres músicos (Néstor, Eudis y Carlos) conformaron el trío experimental "Rafael Borges" tutelado por grandes luminarias de la cultura de la zona. "Esa fue la génesis de 1,2,3, y Fuera"



Pasado el medio día de este martes se hizo silencio mientras los restos mortales de Néstor Blanco eran trasladados al vehículo en el cual sería trasladado a su acto de cremación.

Mucho dolor, tanto como los aplausos (ovación) que se le tributó para despedirlo.

La caravana recorrería junto a Néstor algunas calles de su amada Guatire, la ciudad que lo recibió para que trabajara en sus sueños.



Habrá que contar, para la historia de la música en Venezuela con la impronta de 1,2,3 y Fuera, tanto en su génesis como en su actualidad cuando conforman al grupo Antonio Armas, cantante de alto valor, con una trayectoria de alto rango nacional e internacional , Roy Herrera, reconocido saxofonista, Víctor Morles, extraordinario pianista y tecladista, y Eudis.



"Hace apenas dos días tuvimos un ensayo general y jamás vimos mejor a Néstor desde sus achaques de hace más de un año. No soltó las baquetas. Estuvo inmejorable. Y mira: creo que nos hizo una trampita" Señaló Antonio Armas, el vocalista del grupo.



Cuando la caravana partió muchas personas quedaron llorosas caminando por el bulevar de Guatire mientras en diversas emisoras de la zona sonaba la batería de Néstor Blanco junto a la tremenda agrupación que es "1,2,3, y Fuera".

Descanso eterno a su alma y Reflexión nacional en torno a nuestros valores culturales, los genuinos.