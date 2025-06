(AUDIO) MP anuncia investigación y orden de aprehensión a Guaidó por corrupción en España tras difusión de audio

14-06-25.-El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes 13 de junio, una nueva investigación en contra del exdiputado opositor Juan Guaidó luego de que se conocieran unos audios en un caso de corrupción en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que muestran que un exasesor del exministro José Luis Ábalos intentó interceder para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.El fiscal informó que se ha solicitado una orden de aprehensión y la emisión de una alerta roja internacional a través de Interpol"En este audio en el que participan altos funcionarios del Gobierno español y un exasesor ministerial, ponen en evidencia la existencia de una trama criminal transnacional, articulada por Juan Guaidó y actores políticos extranjeros, que pretendía negociar ilegítimamente el patrimonio público nacional", señaló Saab en un comunicado.El fiscal dijo que "ante la gravedad de los hechos revelados" designó a funcionarios de su despacho en materia exclusiva contra la corrupción, quienes "adelantarán las actuaciones correspondientes a fin de solicitar inmediatamente ante los tribunales competentes orden de aprehensión contra Guaidó, así como la emisión de alerta roja internacional a través de Interpol, con el propósito de que sea puesto a la orden de la justicia venezolana"."Este nuevo caso se suma a los 29 expedientes que el Ministerio Público viene instruyendo contra Guaidó por delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, traición a la patria y asociación para delinquir, entre otros, configurando un patrón sistemático de prácticas delictivas que buscan vulnerar el orden constitucional y económico de la república", añadió.Los audios recopilados por la Guardia Civil española muestran que un exasesor de Ábalos, quien fue ministro de Fomento de España (2018-2020) y de Transportes (2020-2021), mantenía contactos con otros países y recogen, por ejemplo, cómo en 2019 intentó interceder para que Sánchez hablara con Guaidó.El líder opositor acababa de ser reconocido por España y por otros países europeos como "presidente encargado" de Venezuela, después de que el Gobierno español diera un plazo a Maduro para convocar elecciones.Además, el asesor de Ábalos, Koldo García, se reunió con personas del equipo de Guaidó y, según dice, las contactó con los responsables de Exteriores de la Presidencia del Gobierno, donde el ahora ministro José Manuel Albares era secretario general de Asuntos Internacionales.Según su relato, Guaidó estaba "sumamente agradecido" porque sabía que Ábalos se había esforzado para que fueran reconocidos por el Gobierno y su equipo se iba a hacer cargo de una petrolera pública venezolana con sede en Estados Unidos.Por su parte, Guaidó acusó este viernes al presidente del Gobierno de España de "elegir acercarse" al mandatario Nicolás Maduro y "sabotear" al Grupo de Lima, tras la publicación de estos audios."Esto explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima (creado en 2017 por 14 países para interceder por la crisis) y por qué eligió acercarse a Maduro. No les interesaba la democracia en Venezuela. Lo que buscaban era un ‘pelotazo'", publicó en X Guaidó, quien ahora reside en Estados Unidos.El llamado caso Koldo sobre presunta corrupción en España gira alrededor del asesor Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de organización del Partido Socialista (2021-2025), por una supuesta "organización criminal" que, se presume, se lucró con contratos públicos.*Con información de Efe y MP