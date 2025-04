(VIDEO) Zulia: Detenidos tres funcionarios de la PNB por extorsionar a joven que llevaba $ 1.435

23-04-25.-Tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos en el estado Zulia, tras ser señalados de extorsionar a un joven que llevaba 1.435 dólares y regresaba de Colombia.Los efectivos policiales detenidos en Sinamaica, fueron identificados como inspector David Jesús Reyes Lozano, primer oficial Yoban José Pérez Silva y agente Kender de Jesús Sencial Pirela, quienes estaban adscritos al Centro de Coordinación Policial Guajira, informó el comandante general de la PNB, G/D Rubén Santiago, a través de su cuenta Instagram.Un video difundido por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, muestra al joven víctima de la extorsión, quien narra lo ocurrido el pasado 13 de abril, cuando retornaba del vecino país rumbo a Maracaibo.El denunciante señaló que los agentes realizaron la requisa en la alcabala situada en Sinamaica, y uno de ellos le preguntó: "¿Cuánto vale tu libertad?"A lo que el ciudadano, que se identificó como Omar Rodríguez, respondió que él no estaba cometiendo ningún delito, sin embargo, uno de los oficiales le dijo que él era el que mandaba, y lo amenazó con sembrarle "algo" para detenerlo.El joven optó por decirles a los oficiales que se quedaran con su dinero pero que no le hicieran nada. Por ello afirmó que resultó robado por los uniformados.El ministro Cabello puntualizó en Instagram que "el gobierno revolucionario del Presidente Nicolás Maduro no tolera vagabunderías ni corrupción".El que se desvíe, que responda y asuma las consecuencias. Aquí se aplica la ley caiga quien caiga", enfatizó.Remató diciendo que "ningún funcionario va a deshonrar el uniforme".