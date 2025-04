Venezolanos en el extranjero: requisitos para que un tercero retire su pasaporte en el Saime

13-04-25.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informa a todos los venezolanos que tramitaron pasaportes entre el 28 de julio y el 14 de agosto de 2024 que pueden retirar su documento en la sede central del ente identificador en la ciudad de Caracas, Venezuela.Estas son las condiciones para retirar el pasaporteLa información sobre los procedimientos de retiro de pasaportes ha sido recopilada de diversas fuentes, incluyendo el perfil de Instagram de SAIME, donde se proporcionan detalles sobre los requisitos y procedimientos para la obtención de documentos de viaje.os titulares que no puedan retirar su pasaporte personalmente tendrán la opción de autorizar a un familiar directo. Para ello, es necesario presentar un poder apostillado en el país de residencia, ya que de lo contrario no tendrá validez en Venezuela.Además, se debe cancelar un arancel correspondiente al resguardo para el retiro del documento, el cual estará disponible a partir del 21 de abril.Los países que no cuentan con representación diplomática venezolana incluyen Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. SAIME garantiza la entrega de estos pasaportes luego de superar las dificultades causadas por acciones contra la nación, reafirmando su compromiso con el servicio al pueblo.Los interesados deben seguir las instrucciones oficiales y verificar la disponibilidad de sus pasaportes antes de acudir a las oficinas correspondientes.