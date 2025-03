Usuarios se quejan del alto costo de los estacionamientos en Caracas; tienen pagar 4 o 5 dólares como tarifa plana

Credito: RFA

25-03-25.-En los últimos meses han circulado a través de las distintas redes sociales, quejas de conductores por el costo de los estacionamientos en Caracas, siendo un tema que ha generado distintas opiniones.



Si bien es cierto que recientemente han proliferado establecimientos y también grandes centros que agrupan locales comerciales, el alto costo que representa el estacionar en un centro comercial genera un malestar que se hace cada vez más evidente.



Existen especulaciones sobre las afectaciones a la economía local que puede representar el alto costo de los estacionamientos, trayendo como consecuencia la reducción del número de visitantes en estos espacios.



¿Cuánto cuesta estacionar en un centro comercial en Caracas?



Anteriormente, los precios de los estacionamientos en Caracas tenían variaciones en su precio dependiendo de la ubicación y el tipo de establecimiento, los más costosos los estructurales mecánicos y los menos costosos los no estructurales.



Algunos usuarios, catalogan el precio de exagerado tener que pagar 4 o 5 dólares como tarifa plana, lo que representa al cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), 341 bolívares aproximadamente por estacionar.



El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias realizó un recorrido por distintos estacionamientos en la ciudad de Caracas, para comparar el precio además del método de pago con el que cuentan.



Centro Comercial Sambil Chacao: 4$ o su equivalente al cambio BCV.

Estacionamiento VIP Sambil Chacao: 10$ o su equivalente al Cambio BCV.

Terraza VIP Sambil Chacao: 10$ o su equivalente al cambio BCV.

Centro Plaza: Tarifa Plana 220 bolívares.

Centro Comercial Puerta del Este: Tarifa plana 200 bolívares.

Edificio Centro Valores: Tarifa plana de 160 bolívares.

Centro Comercial Sambil La Candelaria: 4$ o su equivalente al Cambio BCV.

C.C Lago Catia: Tarifa plana de 120 bolívares.



¿Volver a la tarifa por horas?



Los estacionamientos en áreas comerciales, turísticas o empresariales tienden a ser más caros. Por ejemplo, zonas como Chacao y El Rosal suelen tener tarifas más elevadas debido a su alta afluencia de personas.



Alexander Ávila, conductor de la zona, expresó que el pago del servicio de estacionamiento debería ser proporcional a las horas de consumo. “Me parece un poco costoso, esa tarifa no tiene lógica, es preferible una tarifa por horas, que cada quien pague las horas que consuma el servicio, como era anteriormente”.



Por su parte, Jesús Solórzano indicó que el costo es alto en comparación con el nivel de deterioro que presentan algunos estacionamientos. “Los costos son muy elevados comparándolos con lo deteriorados en que se encuentran algunos de ellos, por ejemplo: falta de alumbrados, rayados, falta de ventilaciones ya que los extractores se encuentran inoperativos, escasos sistemas de vigilancia…”.



Los estacionamientos que ofrecen servicios adicionales, como vigilancia, mantenimiento o valet parking, suelen tener tarifas más altas, en muchos casos puede costar hasta el doble del valor de una tarifa de estacionamiento normal.



Costo promedio del estacionamiento



Sobre el costo de los estacionamientos en caracas, la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, indicó en una entrevista para Unión Radio que, de acuerdo con un promedio nacional, la tarifa de estacionamiento en los centros comerciales, se encuentra en $2,8.



Dijo que existen centros comerciales que no cobran el servicio de estacionamiento y manifestó que en la calle hay estacionamientos que cobran hasta 5$.



Itriago explicó que los costos del ticket incluyen elementos como el asfaltado, señalamientos, iluminación, recursos humanos, entre otros.

