OGP-Cedice: 80% de la población cree que servicio eléctrico es inestable y 54% desconfía de calidad del agua potable

54% de los ciudadanos desconfía sobre la calidad del agua que llega a través de tuberías

28-08-23.-La más reciente investigación mensual del Monitoreo de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad -OGP- detectó que 8 de cada 10 venezolanos consideran que el servicio eléctrico es inestable y reportan que al menos cinco veces por día se registra una falla o bajón en la intensidad eléctrica.



El estudio, coordinado por el investigador del OGP, Raúl Córdoba, se desarrolló con datos recaudados en el mes de julio, obtenidos de 12 Monitores distribuidos en toda Venezuela, así como encuestas a 2.300 ciudadanos y la revisión de información en 25 medios de comunicación digitales, además de tres redes sociales en simultáneo.



La encuesta del OGP señala que 60% de los apagones reportados se extendieron por más de 40 minutos.



De esos, el 28% se extendió por más de dos horas. El 19% de los encuestados en julio asegura que al menos un electrodoméstico se averió como consecuencia de los apagones. Solo el 2% tiene confianza en que la actual administración de la estatal eléctrica logre solventar los inconvenientes en el servicio.



OGP: Así está el servicio de Gas doméstico



Para el mes de julio, la encuesta del OGP incorporó una nueva categoría: Servicio de gas doméstico por bombona.



La investigación coordinada por el economista Córdoba señala que el parque de bombonas está obsoleto y sólo 2 de cada 10 bombonas tiene nuevo diseño y tecnología.



Uno de los principales problemas que enfrenta el 30% de la población que necesita gas en dispositivos portátiles es el proceso de llenado. Este es, según el 60% de los encuestados, inestable e incierto.



En el interior de Venezuela, el tiempo de espera del rellenado de las bombonas oscila entre tres y cinco semanas, de acuerdo con el testimonio de 67% de los entrevistados. El reemplazo usualmente requiere mediodía de tiempo de espera para ejecutarlo.



El 71% de los consultados expuso que ha utilizado cocinas eléctricas o de leña para hacer la comida, ante la ausencia de un esquema de llenado de bombonas eficiente.



El 65% de los ciudadanos han optado por pagar tarifas extra a los llenadores para obtener preferencias en el suministro.



Agua: el racionamiento no se cumple



Sobre el agua y saneamiento, el reporte de Cedice Libertad da cuenta de que en julio 84% de los entrevistados señalaron que el esquema de racionamiento del servicio fue incumplido, reduciendo uno o dos días el suministro.



El 62% de los encuestados destacó que, tras las lluvias, el agua suele llegar más contaminada y sucia, “lo que da cuenta del mal estado de las plantas de tratamiento”, señala el informe del OGP.



El 54% de los ciudadanos desconfía sobre la calidad del agua que llega a través de tuberías. Sienten que si la consumen sin previo tratamiento puede generar enfermedades.



Telecomunicaciones: servicio deficiente



El reporte de julio del OGP de Cedice señala que “82 % de la población asegura que la solución de internet que provee la empresa nacional de telecomunicaciones es deficiente y no cubre las necesidades de la población”.



El 68% ha migrado a una solución de internet privada, cuyos precios oscilan entre 20 y 60 dólares por mes.



El 60% de los encuestados estima que el servicio de telecomunicaciones presenta muchas fallas y la respuesta de las autoridades es lenta, el 36% registra entre cinco y 10 fallas al día en el servicio integral de las telecomunicaciones públicas.



Al menos 4 de 10 usuarios del servicio telefónico de la empresa estatal Cantv ha tenido inhabilitada su línea fija por más de 2 años.



De los encuestados en julio, 4% tiene plena confianza en que la actual administración de las telecomunicaciones públicas ejecute cambios que impacten positivamente el desarrollo del servicio.



Transporte y vialidad: inseguridad y sin mantenimiento



El 89% de los encuestados por el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad destaca que la vialidad de Venezuela es insegura, improductiva y con escaso mantenimiento



El 84% de la muestra resalta que Caracas y Miranda tienen las mejores condiciones de vialidad, mientras que en el interior del país el peor lugar se lo disputan entre Anzoátegui y Bolívar 76% considera que las vías del país son inseguras pues no tienen buen alumbrado ni gozan de vigilancia. Además, reportan muchos baches o huecos.



El 72% de los encuestados por el OGP denuncia que el tren delantero de sus carros o camionetas se resiente por el mal estado de las vías, mientras que 66% destaca que, a pesar de los esfuerzos por recuperar las vías principales, la inversión debe ser mayor para que las soluciones sean sostenibles y no temporales.



El 60% asegura que las vías internas de la ciudad están completamente deterioradas, pero tampoco existe un apoyo ciudadano.



Recolección de desechos sólidos



Sobre este servicio que involucra la limpieza de las ciudades del país, 81% de los ciudadanos estiman que las cuadrillas de recolección no oseen equipos e implementos necesarios para hacer el trabajo de compactación eficiente de los residuos.



Y el 80% destacó que en las zonas con mejor desempeño en la recolección son aquellas que tienen un contrato privado aun cuando las tarifas son elevadas.



El 76% de los encuestados resalta que los contenedores están rotos o en la mayor parte de los casos no hay contenedor en el lugar, al tiempo que 72% desconoce los mecanismos de separación de residuos, lo que podría ayudar a una mejor gestión de éstos.



El 60% de la muestra considera que las personas en situación de calle agravan el problema al abrir las bolsas o casas y escarbar los desechos en búsqueda de alimentos u otras cosas.



Y, por último, 48% de los encuestados destaca que en su localidad no pasa el servicio de recolección de desechos.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/ogp-cedice-encuesta-servicios-publicos-vzla/)