España: Liberan a exdirectivo de Pdvsa Rafael Reiter sin extradición a Venezuela

01-08-23.-Rafael Reiter, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, fue puesto en libertad en Madrid, España, y no fue extraditado a Venezuela, como lo había solicitado el gobierno de Nicolás Maduro.



El venezolano fue detenido el 13 de junio en Barcelona, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitara su extradición. Caracas lo acusa de lavado de dinero a través de un entramado de empresas y cuentas en Andorra. En Estados Unidos, por su parte, se le considera una pieza clave para lograr aclarar el desvío de millones de dólares de la petrolera estatal, reseñó El Nacional.



Según explicó el periodista venezolano radicado en España, David Placer, el Gobierno venezolano no envió el expediente de su proceso de solicitud de extradición, por lo que estuvo 40 días encarcelado, se cumplió el plazo máximo legal, pidió su libertad y le fue otorgada.



A Reiter se le conoce como “El Valijero”, pues presuntamente coordinó el envío de maletas repletas de dinero a varios países de América Latina, donde se presume que para el momento, el expresidente Hugo Chávez buscaba apoyar movimientos políticos de forma ilegal.



Estas actividades salieron a la luz durante el escándalo de valija que Guido Antonini Wilson trasladó a Buenos Aires en 2007 y que el mismo Reiter llevó hasta el avión, entregó a Antonini y que horas más tarde fue detectada por las autoridades argentinas.



Reiter salió de Venezuela y se radicó en Barcelona, España. Allí compró bienes y estableció a su familia. Sin embargo, la Audiencia Nacional española lo investiga como parte del expediente de “la macrocausa de Pdvsa”. El caso indaga el blanqueo en España de fondos corruptos de la petrolera. Hace cerca de un mes, la Fiscalía Anticorrupción pidió que Reiter fuera procesado por lavado de dinero, pero la jueza María Tardón aún no ha tomado una decisión.



Se presume que el exdirectivo tiene en su cabeza y en una caja fuerte toda la información de cómo se estructuró el complejo y multimillonario desfalco a Pdvsa. Dice que está dispuesto a contar absolutamente todo lo que sabe y a dar los nombres de los directivos y funcionarios del oficialismo participantes en este gigantesco escándalo de corrupción, que apenas empieza a salir a flote. El único detalle que pidió a Estados Unidos a cambio es su “inmunidad total”.



Pero en EEUU son contados los casos de inmunidad total que se han dado a lo largo de la historia. La tan anhelada declaración de Reiter estaba programada para el pasado 4 de mayo, pero sufrió un gran traspié cuando sus abogados cuestionaron a la Fiscalía de Houston y aseguraron que en ningún momento se había acordado una declaración en contra de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa.



