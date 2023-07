Denuncian la proliferación de bancos de sangre “ilegales” en Venezuela

Credito: Archivo

29-07-23.-La presidenta de la Sociedad Venezolana de Hematología (SVH), Maribel Meléndez, denunció la proliferación de bancos de sangre “ilegales” instalados en espacios no adecuados y lejanos a los centros hospitalarios urbanos.



“En la actualidad estamos viendo como han sido autorizados bancos de sangre en centros comerciales: algo ilógico”, sostuvo la especialista en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.



En ese sentido, afirmó que “la donación de sangre está siendo afectada por múltiples factores y no vemos ningún interés en que esto mejore”.



Menos recursos



Meléndez añadió que en la actualidad existen muchas fallas en la adquisición de reactivos para realizar trabajos de clasificación de la sangre o para hacer grupos sanguíneos.



Según ella, desde 2017 los Bancos de Sangre en Venezuela han venido reportando deterioro, no solo en su infraestructura, sino también en la falta de material, equipos y personal.



“Cada vez estamos en un estado más crítico y aunque el trabajo lo hacemos con mística y dedicación, contamos con menos recursos para trabajar”, expresó Meléndez.



Sin generación de relevo



El déficit de hemoterapistas, bionalistas y médicos hematólogos es “crítico” en los bancos de sangre de las instituciones públicas.



Agregó que no hay generación de relevo, mucho del personal que tiene años de graduado ha emigrado o han cambiado de especialidad.

