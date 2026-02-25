Ayuda humanitaria de la ONU a Cuba, paralizada por el bloqueo energético de EEUU

Cuba importa 80 por ciento de los alimentos que se consumen

25 de febrero de 2026.- Los millonarios planes de ayuda humanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Cuba, que en dos años sufrió el embate de tres huracanes, sobre todo el devastador Melissa, corren el riesgo de retrasarse debido al bloqueo energético impuesto a la isla por Estados Unidos; mientras los apagones prolongados, el transporte limitado, los empleos amenazados y los precios al alza, afectan la vida cotidiana de los habitantes.



“El acceso a combustible es urgente para poder responder y proteger a la población más vulnerable”, advirtió el coordinador de la ONU en la isla, Francisco Pichón.



En Cuba, de 9.6 millones de habitantes, el gobierno suspendió la venta de diésel y restringió la de gasolina. El transporte público se redujo sustancialmente y se duplicó el precio del pasaje de los pocos taxis privados y de los triciclos eléctricos de transporte colectivo que aún circulan en La Habana.



Si bien este año disminuyó aún más la disponibilidad de electricidad en comparación con 2025, esta baja está siendo mitigada con un aumento significativo de la producción de energía solar.



Cuba, que importa 80 por ciento de los alimentos que consume, tiene contenedores con frutas, verduras y otros productos paralizados en el puerto comercial de El Mariel, por falta de diésel para su distribución.



Ante todos estos retos, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reafirmó: “lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos y, sobre todas las adversidades y amenazas imperiales, ¡venceremos!”, enfatizó al dirigirse ayer a los miembros del Poder Popular (parlamento).



En tanto, Eric Martin, periodista de Bloomberg que cubre el Departamento de Estado estadounidense, informó que “la administración (del presidente Donald) Trump planea asegurar a las compañías energéticas que pueden vender petróleo y combustible a empresas privadas en Cuba, después de que una renovada campaña de presión estadounidense generó advertencias de una crisis humanitaria en la isla”, escribió en X.



Crece la solidaridad



Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, convocó al ex presidente estadounidense Barack Obama, también distinguido con ese galardón, a “asumir el compromiso con tu pueblo y con la humanidad.



“Es necesario reconocer tu gesto de acercamiento a Cuba al viajar a la isla y abrir la posibilidad de diálogo (…) Ahora puedes aportar tu experiencia a encontrar caminos alternativos y evitar el daño a un país que aporta a la humanidad la solidaridad médica, técnica y educativa”, añadió.



“Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, tu país es una amenaza para Cuba, con las permanentes agresiones y mentiras durante décadas”, enfatizó.



En Georgetown, en la reunión de la Comunidad del Caribe, el primer ministro de Jamaica y presidente saliente del organismo, Andrew Holness, instó a “abordar la situación en Cuba con claridad y valentía (…) Es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y maestros han prestado servicio en toda nuestra región (…) Debe quedar claro que una crisis prolongada no permanecerá confinada a la isla, afectará la migración, la seguridad y la estabilidad económica en toda la cuenca del Caribe”.



En España, 547 intelectuales, artistas, periodistas y activistas firmaron el manifiesto Dejen vivir a Cuba: Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo.



En contraste, el gobierno de Honduras cancelará un convenio con Cuba y pondrá fin a la permanencia de un grupo de 169 médicos de la isla que prestan servicios en el país centroamericano, confirmó el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta.