Sobrevivientes de Epstein asistieron al Discurso del Estado de la Unión como invitadas de legisladores demócratas

26 de febrero de 2026.-Las mujeres afirman que desean que su presencia en la cámara le recuerde al presidente Donald Trump que el daño causado por el agresor sexual fue muy real, informó Reuters

ACUSADORES DE EPSTEIN

Haley Robson, quien acusó de abuso al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, será invitada por el representante demócrata Ro Khanna de California, anunció el legislador. Dani Bensky, otra acusadora de Epstein, será invitada por el líder demócrata del Senado Chuck Schumer.

Los representantes demócratas Jamie Raskin de Maryland y Suhas Subramanyam de Virginia invitaron a Sky y Amanda Roberts, hermano y cuñada de Virginia Giuffre, víctima de Epstein, quien se suicidó en 2025.

OLÍMPICOS

La Casa Blanca informó que el equipo olímpico masculino de hockey de Estados Unidos llegó a la Casa Blanca el martes por la tarde. No se supo de inmediato si asistirían al discurso. El equipo ganó la medalla de oro en Italia el domingo contra Canadá.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró a la prensa que esperaba que el equipo femenino de hockey de Estados Unidos, que también ganó la medalla de oro al derrotar a Canadá, fuera invitado. Sin embargo, según informes de prensa, declinaron la invitación debido a compromisos previos.

ASTRONAUTAS DE LA NASA

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, tripulantes de la misión espacial lunar Artemis II de la NASA, serán invitados de Johnson. La NASA tiene como objetivo lanzar a los cuatro astronautas en un viaje de ida y vuelta alrededor de la Luna el 6 de marzo, en lo que sería la primera misión lunar tripulada en más de 50 años.

AGRICULTORES PREOCUPADOS

El agricultor Doug Rebout, presidente de la Asociación de Soja de Wisconsin, es invitado del representante demócrata Mark Pocan.

A muchos productores de soja estadounidenses les preocupa que los aranceles de Trump sobre productos extranjeros hayan perjudicado a los agricultores estadounidenses, lo que ha provocado represalias de China que, en ocasiones, han interrumpido el comercio de soja y han contribuido al aumento de los precios de muchos bienes de consumo.