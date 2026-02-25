Incautadas más de 2.8 toneladas de marihuana en el Zulia

25 de febrero de 2026.-En un arduo trabajo de investigación, los funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), en conjunto con efectivos del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), lograron incautar 107 fardos enterrados que contenían restos vegetales de la planta de Cannabis activa, conocida comúnmente como marihuana, en el sector Guincua, municipio Bolivariano Guajira, estado Zulia, informó Prensa Mpprijp.

Cabe destacar, que durante el procedimiento de decomiso, el peso bruto total asciende a 2 mil 804 kilos con 6 gramos, distribuidos en unos 5 mil 729 envoltorios.

Esto representa un contundente golpe al narcotráfico en la entidad, gracias a una operación ejecutada en perfecta fusión popular, militar y policial.

El Gobierno Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, mantiene las acciones y la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado para articular esfuerzos de inteligencia y operativos que impactan directamente en la erradicación del tráfico ilícito de drogas, tal como lo ha indicado el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.