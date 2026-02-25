INTT realizará operativos de registro y regularización del transporte de carga en Anzoátegui y Lara

25 de febrero de 2026.-Del 2 al 13 de marzo, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), desarrollará dos operativos especiales de Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC), en los estados Anzoátegui y Lara, con el objetivo de facilitar este trámite a los prestadores de este servicio, en cumplimiento de los artículos 97 y 128 de la Ley de Transporte Terrestre, así como la actualización de la base de datos de los proveedores en ambas entidades, informó Prensa INTT.

En el estado Anzoátegui, el operativo se llevará a cabo en el Peaje Mesones, donde los operadores de carga podrán tramitar el ROTC original o su renovación y realizar la inspección parcial del vehículo, con respuesta inmediata a la gestión.



En el estado Lara, la jornada se llevará a cabo en el Peaje El Cardenalito, donde los transportistas tienen la posibilidad de gestionar el registro mencionado, que es obligatorio para transitar por todo el territorio nacional.



El horario de ambos operativos es de 8:00 AM a 5:00 PM de la tarde. Esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento de la normativa y fomentar la actualización de los permisos necesarios para el gremio, así como mejorar la calidad del servicio y la seguridad en el transporte de carga.



El INTT invita a los prestadores de servicio de transporte de carga de ambas entidades a participar en estas jornadas especiales, acercando la institución a sus usuarios.

