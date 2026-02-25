Arriban 111 connacionales que retornan al país desde Estados Unidos

Regresan de EEUU

25 de febrero de 2026.- Este miércoles, arribó otro grupo de 111 migrantes venezolanos que regresan al país, gracias a las gestiones del Gobierno Bolivariano a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.



Este vuelo número 116, procedente de Miami, Florida, Estados Unidos, trajo de regreso a Venezuela de 83 hombres, 19 mujeres, 7 niños y 2 infantes. Cada uno recibió los protocolos necesarios, enmarcados en la garantía de los Derechos Humanos.



Cabe destacar, que el Estado venezolano reafirma su compromiso y ejecuta este tipo de acciones humanitarias como parte de su política de apoyo a los ciudadanos venezolanos.