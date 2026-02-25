Presentan la renuncia El Fiscal Gral. Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo Alfredo José Ruiz

25 de febrero de 2026.-Tarek William Saab y Alfredo José Ruiz Angulo renunciaron este miércoles a sus cargos como fiscal general y defensor del Pueblo en Venezuela, respectivamente, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó CNN en Español.

Durante la sesión del órgano legislativo, Rodríguez leyó ambas cartas de renuncia.

En la suya, Ruiz Angulo dijo que decidió dejar el cargo por “razones de índole personal, familiar y de salud” que debe atender.

Por su parte, Saab señaló que lo hizo porque considera que ha “cumplido con hidalguía y honor” en un contexto de desafíos para Venezuela.

“Jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un período de agresiones inimaginables para la nación venezolana”, dijo en su escrito.

Saab dirigió la Fiscalía desde 2017. Desde esa posición encabezó algunos casos polémicos, como la investigación y detención de opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Frente a cuestionamientos por este tema, él ha dicho que la Fiscalía hacía su trabajo y actuaba en contra de quienes violaban la ley y afectaban al país.

Tiene una larga carrera en el oficialismo, con el que ha sido diputado, constituyente y gobernador.

Ambas renuncias fueron aceptadas durante la misma sesión, con lo que la Asamblea designó una comisión conformada por 13 diputados para que evalúen postulaciones y definan a los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría en un plazo de 30 días.

Mientras tanto, a propuesta de Rodríguez, la Asamblea nombró al propio Saab como defensor del Pueblo encargado, y como fiscal encargado eligió al abogado Larry Daniel Devoe Márquez, quien hasta ahora fungía como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Tras el anuncio de la designación de Saab como defensor encargado, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) criticó la decisión.

“Tarek William Saab desempeñó un papel destacado en la persecución sistemática de críticos y opositores en Venezuela. Su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas. Una reforma significativa requiere el nombramiento de un nuevo fiscal general que sea independiente, deje de perseguir a la disidencia y se comprometa a garantizar la liberación y amnistía de todos los presos políticos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, en un mensaje enviado a CNN.