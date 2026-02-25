Cuba mató a cuatro tripulantes de una lancha de Estados Unidos que ingresó a sus aguas

La embarcación infractora tenía matrícula de Florida.

Además, siete personas resultaron heridas: seis de la lancha estadounidense y el capitán cubano.



25 de febrero de 2026.-En medio de la tensión entre Estados Unidos y Cuba, la Tropa Guardafrontera de la isla mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha estadounidense que no obedeció cuando se le dio la voz de alto en aguas territoriales y abrió fuego, informó Clarin.com.



Así lo informó el Ministerio del Interior de Cuba, que además indicó que otras seis personas de la lancha estadounidense resultaron heridas y el comandante de la embarcación cubana.



Las autoridades cubanas informaron que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".



El incidente se produjo cuando detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".



Fue entonces que la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (centro de Cuba) donde se le acercó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos, de acuerdo al reporte oficial de Cuba.



En el intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).



"Ante los desafíos actuales, Cuba reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales, basándose en el principio de que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y garantizar la estabilidad en la región", afirmó el gobierno cubano en el comunicado.