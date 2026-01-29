Francia: diputados aprueban ley para eliminar el "deber conyugal"

El texto aclara en el Código Civil que la convivencia no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales. También añade la imposibilidad de basar un divorcio por culpa en la ausencia o negativa de relaciones sexuales. Credito: RFI

29-01-26.-Los legisladores franceses aprobaron por unanimidad el miércoles un proyecto de ley para poner fin a la noción de "deber conyugal", tras las críticas de organizaciones de derechos de las mujeres que señalan que socava el consentimiento sexual y facilita la violación conyugal. Respaldado por más de 120 diputados, el proyecto aclara que la convivencia no obliga a los cónyuges a mantener relaciones sexuales y ahora pasa al Senado para su aprobación.



Respaldado por más de 120 diputados en la cámara baja, la Asamblea Nacional— aclara en el Código Civil que la convivencia no crea ninguna obligación para que los cónyuges mantengan relaciones sexuales.



El proyecto, apoyado por partidos de todo el espectro político, ahora deberá pasar por el Senado, la cámara alta.



El Código Civil francés enumera cuatro deberes vinculados al matrimonio —fidelidad, sostenimiento, asistencia y convivencia—, pero no menciona una obligación sexual.



Sin embargo, algunas sentencias antiguas interpretaron la convivencia como la idea de "compartir lecho", lo que permitió que el concepto de "deber conyugal" persistiera en la práctica.



En 2019, un hombre obtuvo un divorcio en Francia alegando que su esposa había dejado de tener relaciones sexuales con él.



El año pasado, el máximo tribunal europeo de derechos humanos falló a favor de la exesposa, indicando que una mujer que se niega a tener sexo con su marido no debe ser considerada "culpable" por los tribunales en un proceso de divorcio.



Francia adoptó el año pasado el principio de consentimiento en la definición del delito de violación, siguiendo a otros países europeos como Países Bajos, España y Suecia.

