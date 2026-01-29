Venezuela y Noruega trabajan en relaciones bilaterales sinceras y productivas

La importancia de establecer relaciones bilaterales sinceras y productivas, fue abordada por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, y el embajador de Noruega en Venezuela, Nils Martin Gunneng, durante una reunión sostenida en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede principal de la Cancillería venezolana.

«Hemos tenido un encuentro cordial con el embajador de Noruega en Venezuela, Nils Martin Gunneng, en el que discutimos la importancia de establecer relaciones bilaterales sinceras y productivas», dio a conocer el jefe de la diplomacia venezolana en redes digitales.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de desarrollar una agenda bilateral que se base en el respeto al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como en los principios de soberanía y autodeterminación, con el objetivo de generar beneficios mutuos para nuestros pueblos, añade la información compartida por Gil.







