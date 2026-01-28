Rusia anuncia reanudación de negociaciones trilaterales sobre Ucrania

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Credito: PL

28 de enero de 2026.- El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, confirmó hoy que las negociaciones trilaterales para lograr la paz en Ucrania continuarán el próximo 1 de febrero en la capital de Emiratos Árabes Unidos.



“Se trata de una fecha aproximada, pero por ahora procedemos a partir de ahí», acotó el vocero del Kremlin en declaraciones a la prensa.



En ese contexto, calificó de sensibles y “muy complicadas” las reuniones trilaterales (Rusia, Estados Unidos, Ucrania) sobre el conflicto ucraniano que tuvieron lugar en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero.



Por esta razón, Moscú no comenta las listas de documentos que se abordan para arreglar el conflicto ucraniano. «Discutir en público durante las negociaciones algunos segmentos por separado significa dañar a la causa de las negociaciones», explicó Peskov.



Ante la interrogante sobre si los miembros de la delegación rusa recibieron instrucciones del presidente Vladimir Putin para la nueva ronda, el vocero contestó que “las reciben con regularidad».



Por su parte, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, calificó de «muy constructivas» las rondas de diálogo celebradas en la capital emiratí.



Asimismo, la Cancillería de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que las negociaciones constituyen parte de los esfuerzos «para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis».