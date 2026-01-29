Suspenden a los agentes del ICE que asesinaron al enfermero Alex Pretti en Mineápolis

Memorial improvisado en el área donde Alex Pretti fue asesinado a tiros un día antes por agentes federales de inmigración en Mineápolis Credito: AFP

29-01-26.-Los agentes federales de inmigración implicados en la muerte a tiros de un manifestante en Mineápolis están suspendidos desde el sábado, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos este miércoles (28.01.2026).



"Se trata de un protocolo estándar", afirmó un portavoz del ICE a la agencia de noticias AFP, en un momento en el que arrecian las críticas contra el presidente Donald Trump por defender a los funcionarios del ICE.



Memorial improvisado en el área donde Alex Pretti fue asesinado a tiros un día antes por agentes federales de inmigración en Mineápolis (25.01.2026)



El diario The New York Times reportó que los sancionados son los dos agentes que dispararon diez veces contra el enfermero Alex Pretti luego de ser inmovilizado en el suelo por varios funcionarios del ICE.



Pretti, un enfermero de 37 años, falleció por las heridas de bala en el lugar de los hechos.



Su muerte ocurrió después de la de Renee Good, otra estadounidense de la misma edad, tiroteada por la policía de inmigración el 7 de enero, también en Mineápolis.



DW con informaxción de afp/ap/reuters