"El extremismo no pudo, no ha podido ni podrá", advirtió la presidenta (E) Delcy Rodríguez a sectores fascistas de Venezuela

Este miércoles la Fuerza Armada Nacional Bolivariana impuso las insignias de comandante en jefe a la mandataria encargada jurando lealtad absoluta.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lanzó este miércoles una contundente advertencia a los sectores "fascistas" del país, asegurando que las agendas extremistas no han logrado desestabilizar el hilo constitucional de Venezuela, durante el acto en el que se le impusieron las insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), jurando lealtad absoluta.

"Si algo ha sido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es una campeona. Nuestros organismos de seguridad ciudadana han sido campeones para desarticular el extremismo y el fascismo en Venezuela, para derrotar golpes de Estado, sabotajes, atentados contra el orden constitucional. (Esos sectores) tuvieron que buscar a una potencia nuclear para pretender torcer la soberanía del pueblo venezolano. El extremismo no pudo, no ha podido ni podrá", enfatizó.

Durante su intervención, Rodríguez enfatizó la capacidad de resistencia del Estado frente a las presiones externas e internas.

"Hemos, a través del programa de convivencia democrática y paz, abierto un espacio para el diálogo político, estamos dispuestos al entendimiento pero no a otra agresión", aseguró.

La alta funcionaria indicó que "los que amen a Venezuela de verdad" pueden participar en el proceso de entendimiento.

"Los que pretendan perpetuar el daño, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo; que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Aquí se aplicará la ley en respeto de la Constitución", aseveró.