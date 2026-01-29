Trump desangra el presupuesto: despliegue de tropas en EEUU supera los 490 millones de dólares

Alrededor de 496 millones de dólares ha costado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump, en Los Ángeles, Memphis, Portland, Chicago, Nueva Orleans y Washington D.C. Esta información fue difundida este miércoles por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos (EEUU) que además precisó que esta cantidad se ha consumado desde junio de 2025.

En este sentido, el informe de la CBO refiere que se requieren unos 93 millones mensuales como gasto adicional para mantener estos despliegues. Además, en el futuro cada unidad extra activada elevaría los costos a entre 18 y 21 millones de dólares por cada mil soldados movilizados.

Las movilizaciones de la Guardia Nacional ordenadas por Trump han desatado una ola de críticas internacionales. Activistas, grupos de vigilancia y opositores alertan que estas acciones representan la separación entre el Ejército y las fuerzas del orden locales. Denuncian que estas movilizaciones responden a intereses particulares del mandatario, por lo que existe la sospecha de que esta militarización busque consolidar su proyecto político, utilizando la seguridad nacional como una simple excusa.