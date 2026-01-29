Gaceta Oficial 43.294 martes 13 de enero 2026

Gaceta Oficial 43294, martes 13 de enero de 2026.

Official Gazette 43294, Tuesday, January 13, 2026.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5210, que nombra a Anabel Pereira Fernández, como Presidenta de la Fundación Patria, en condición de Encargada, y a su vez, como Presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Patria, ente adscrito a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en su Acta Fundacional.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Resolución que designa a Fernando Daniel Hernández Lamas, como Director de Administración y Finanzas del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Resolución que designa a Larry Daniel Devoe Márquez, como Director General de la Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en condición de Encargado.

Resolución que designa a José Gregorio Silva Fernández, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en condición de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Directoras y Directores de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ella se especifican, todos ellos adscritos a la Dirección Estadal de Salud del estado Barinas.

Resolución que designa a Carlos Luis Majano Arredondo, como Director Estadal (E) de Salud del estado Portuguesa, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Carlos Luis Majano Arredondo, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Portuguesa.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Miguel José Solís Peña, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Catia La Mar.

Resolución que traslada a Andrea Coromoto Real Vieira, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Primera del Ministerio Público con competencia en toda la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en materia Contra las Drogas, Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Nixéliz Carolina Oviedo, en la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe.

Resolución que designa a José Gregorio Blanco Calderón, como Director General de Apoyo a la Investigación Penal (Encargado).

Resolución que traslada a Sebastián Miguel Mentado, como Subdirector de Investigaciones en la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada.

Resolución que designa a Ronald Alexander Ratia Aponte, como Subdirector de Investigaciones (Encargado) en la Dirección Contra las Drogas, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada.

Resolución que traslada a Elena del Carmen Chacín Rojas, como Subdirectora en la Dirección Contra las Drogas, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada.