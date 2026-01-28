Más de 890 familias de San Cristóbal acceden a servicios de Internet por fibra óptica

28 de enero de 2026.-En San Cristóbal, estado Táchira, Cantv realizó la entrega de los servicios Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP a más de 890 hogares, comercios e instituciones públicas de los sectores Pueblo Nuevo (parte alta) y Polígono de Tiro, con el objetivo de garantizar conectividad de alta velocidad a la población, informó Comunicaciones Externas.

La actividad contó con un equipo multidisciplinario encabezado por el presidente de la Compañía, MG. Iván Rafael Hernández Dala, junto a autoridades regionales y los voceros de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones "Pueblo Nuevo Victorioso", quienes recibieron certificados en reconocimiento a su compromiso y participación en talleres formativos impartidos por la Empresa.

Como parte de este despliegue, se inauguró formalmente una Zona Ultra en la plaza María del Carmen Ramírez Briceño, conocida como plaza Los Mangos, ubicada en el sector Barrio Obrero, lo que permite a transeúntes y vecinos acceder a Internet de alta velocidad mediante el escaneo de un código QR.

En San Cristóbal, estos puntos de conectividad se encuentran ubicados en Barrio Obrero y Pueblo Nuevo, e incluyen el servicio temporal habilitado durante la Expo Feria Táchira 2026. Estas acciones se desarrollan en articulación con la Gobernación del estado Táchira y la Alcaldía del municipio San Cristóbal.

"Llegamos de la mano del pueblo organizado, democratizando los servicios de telecomunicaciones. Somos una Empresa con más de 95 años de experiencia, desplegando fibra óptica y sustituyendo el cobre para ofrecer un servicio de calidad", expresó el presidente de Cantv, acompañado por Jiuvant Huérfano, secretario general de Gobierno del estado Táchira.

Durante la jornada, el equipo de la Empresa presentó el plan de modernización de las telecomunicaciones para el estado Táchira en 2026, destacando la importancia de cumplir los compromisos asumidos por Cantv en materia de conectividad y calidad del servicio para las comunidades.

En este sentido, el MG. Hernández Dala subrayó que la Fuerza Azul se mantiene desplegada en todo el territorio nacional para llevar más servicios a la población y fortalecer la conectividad en las comunidades.

Por su parte, Jesús Avendaño, vocero de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones, celebró el despliegue de servicio Aba Ultra: "Estamos sumamente complacidos, por ese trabajo arduo con Cantv, con el trabajo de planificación del Poder Popular que se ve reflejado en estos espacios que son beneficiosos para la comunidad".