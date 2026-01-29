Estos serían los blancos que Trump atacaría en Irán

El presidente de EE.UU. volvió amenazar con lanzar un ataque contra el país persa, debido a la falta de avances en las conversaciones sobre los programas nuclear y de misiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa lanzar ataques selectivos contra Irán. Concretamente, los blancos serían los líderes del país persa y los funcionarios de seguridad que Washington considera responsables de las muertes en las recientes protestas antigubernamentales, además de instalaciones nucleares y gubernamentales, según fuentes de CNN.

La idea de atacar a Irán tomó fuerza después de que las conversaciones entre Washington y Teherán sobre los programas nuclear y de misiles no lograran avances, señalaron las personas consultadas, que agregaron que la decisión final aún no ha sido tomada.

Nunca se trató de negociaciones directas serias, sino de intercambio de mensajes a través de diplomáticos de Omán y entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araghchi, que discutieron una posible reunión a fin de evitar un ataque que el dirigente estadounidense había amenazado con lanzar a primeros de enero, en respuesta a las muertes ocurridas durante las manifestaciones. No obstante, ese encuentro nunca se concretó.

Según las fuentes, Washington condicionó ese posible encuentro a una serie de requisitos, entre ellos el cese del enriquecimiento de uranio, la limitación del alcance y el número de sus misiles balísticos, así como el fin de apoyo a grupos aliados en la región.

No obstante, Teherán transmitió a la parte estadounidense su disposición a negociar únicamente sobre su programa nuclear, comunicación que no ha recibido respuesta alguna, "dejando a ambas partes en un callejón sin salida", afirmaron las personas citadas.