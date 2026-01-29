Estos serían los blancos que Trump atacaría en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa lanzar ataques selectivos contra Irán. Concretamente, los blancos serían los líderes del país persa y los funcionarios de seguridad que Washington considera responsables de las muertes en las recientes protestas antigubernamentales, además de instalaciones nucleares y gubernamentales, según fuentes de CNN.
La idea de atacar a Irán tomó fuerza después de que las conversaciones entre Washington y Teherán sobre los programas nuclear y de misiles no lograran avances, señalaron las personas consultadas, que agregaron que la decisión final aún no ha sido tomada.
Nunca se trató de negociaciones directas serias, sino de intercambio de mensajes a través de diplomáticos de Omán y entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araghchi, que discutieron una posible reunión a fin de evitar un ataque que el dirigente estadounidense había amenazado con lanzar a primeros de enero, en respuesta a las muertes ocurridas durante las manifestaciones. No obstante, ese encuentro nunca se concretó.
Según las fuentes, Washington condicionó ese posible encuentro a una serie de requisitos, entre ellos el cese del enriquecimiento de uranio, la limitación del alcance y el número de sus misiles balísticos, así como el fin de apoyo a grupos aliados en la región.
No obstante, Teherán transmitió a la parte estadounidense su disposición a negociar únicamente sobre su programa nuclear, comunicación que no ha recibido respuesta alguna, "dejando a ambas partes en un callejón sin salida", afirmaron las personas citadas.
- El martes, Trump anunció que una "maravillosa Armada" se dirige ahora hacia Irán, días después de que el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se desplegaran en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de ataques potenciales.
- Este miércoles, el mandatario declaró que "al igual que con Venezuela", la flota "está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia si es necesario". No obstante, Trump se mostró confiado en que Teherán se siente "rápidamente" a la mesa de negociaciones para llegar a "un acuerdo justo, equitativo y sin armas nucleares".
- Por su parte, Teherán ha advertido que cualquier acción militar en su contra "se considerará el inicio de una guerra", al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas "están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión". No obstante, expresó su disposición a mantener un "diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos".