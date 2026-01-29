EEUU no está en guerra con Venezuela ni ocupa el país, afirma Rubio.

Washington aspira a una transición política que haga de Venezuela un Estado "amistoso, estable y democrático", señaló el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Agregó que no hay una guerra contra Venezuela y que su país no busca ocupar la nación caribeña

"No hay guerra contra Venezuela, ni hemos ocupado el país. No hay tropas estadounidenses en su territorio", declaró Marco Rubio en su testimonio preparado para las audiencias del Senado sobre la operación estadounidense en el país latinoamericano.

Agregó que Washington no excluye la fuerza contra las autoridades venezolanas para garantizar la máxima cooperación con EEUU.

Asimismo, destacó que EEUU y Venezuela están cooperando en la lucha contra el narcotráfico por primera vez en 20 años.

"No estoy aquí para decirles… que todo va a salir a la perfección. Pero por primera vez en 20 años, estamos manteniendo conversaciones serias con las autoridades venezolanas sobre la lucha contra el narcotráfico… para perseguir a las organizaciones de narcotráfico", subrayó.

Además, en sus palabras, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometió a suspender el suministro de petróleo a Cuba.

EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.

La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.