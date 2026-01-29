Citgo compra el primer cargamento de petróleo venezolano desde que terminó vínculos con Pdvsa en 2019, según Reuters

29-01-26.-La refinería estadounidense Citgo Petroleum compró petróleo venezolano por primera vez desde que rompió lazos con su empresa matriz, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), a principios de 2019, dijeron a Reuters el miércoles dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Citgo compró un cargamento de alrededor de 500.000 barriles de crudo pesado venezolano para entrega en febrero a la casa comercial Trafigura, dijeron las fuentes.

Las fuentes solicitaron el anonimato para poder comentar detalles confidenciales. Citgo y Trafigura no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, indica una nota de la Agencia Reuters.

