Citgo compra el primer cargamento de petróleo venezolano desde que terminó vínculos con Pdvsa en 2019, según Reuters

29-01-26.-La refinería estadounidense Citgo Petroleum compró petróleo venezolano por primera vez desde que rompió lazos con su empresa matriz, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), a principios de 2019, dijeron a Reuters el miércoles dos fuentes familiarizadas con el asunto.



Citgo compró un cargamento de alrededor de 500.000 barriles de crudo pesado venezolano para entrega en febrero a la casa comercial Trafigura, dijeron las fuentes.



Las fuentes solicitaron el anonimato para poder comentar detalles confidenciales. Citgo y Trafigura no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, indica una nota de la Agencia Reuters.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/citgo-compra-el-primer-cargamento-de-petroleo-venezolano-desde-que-termino-vinculos-con-pdvsa-en-2019-segun-reuters/)