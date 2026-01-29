ClippVe confirma excarcelación en la noche del martes 27 de 22 presos políticos de El Rodeo I

29-01-26.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) informó este miércoles que contabilizan 22 personas detenidas por motivos políticos fueron excarceladas la noche del martes 27 de enero en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.Entre los liberados, según la organización que monitorea detenciones y desapariciones forzadas, figuran cinco ciudadanos extranjeros, cuyos datos están siendo verificados por la ONG.El anuncio inicial de ClippVe detalló ocho nombres confirmados de los 22 liberados: Jorge Granados, Víctor Manuel Seijas, Yosmar José Tabares Marín, Diego Mejías, Keberth Barceló, Luis Chirinos, Douglas Merchán y Kevin Leonardo Álvarez.Estas personas eran parte de un grupo de presos políticos que los familiares aguardaban en un campamento instalado fuera del penal desde hace unos 20 días, en una vigilia permanente por la libertad de sus seres queridos.Uno de los casos más destacados fue el de Keberth Barceló, cuya madre, Lourdes Torres, había denunciado su desaparición forzada tras meses sin información sobre su paradero.Barceló fue inicialmente detenido al cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela con una mudanza para preparar el regreso de su padre, enfermo de cáncer metastásico, y llevado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde fue liberado al día siguiente.Posteriormente, fue arrestado de nuevo sin notificación a su familia y acusado de terrorismo por supuesta incautación de armas no letales relacionadas con trabajos previos como escolta.Torres denunció violaciones al debido proceso, incomunicación y desaparición forzada, denuncias que la excarcelación de su hijo pone de manifiesto como arbitrarias.Además de los liberados en el Rodeo I, la ONG Foro Penal confirmó el martes 27 de enero la excarcelación de José Alain Linares Lima, miembro del pueblo indígena Puinave, quien estuvo detenido arbitrariamente desde el 16 de octubre de 2025. En sus casi cuatro meses detenido estuvo recluido en el Destacamento 631 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de acuerdo con la organización.La ONG confirmó la liberación de 266 presos políticos desde el pasado 8 de enero, sin embargo, las autoridades venezolanas afirman que la cifra supera las 800 excarcelaciones.