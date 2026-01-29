Presidentes de Brasil y Francia condenan uso de la fuerza contra Venezuela

Los presidentes de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la República Francesa, Emmanuel Macron, mantuvieron este martes una comunicación telefónica en la que condenaron unánimemente el reciente ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra territorio venezolano.

Ambos mandatarios calificaron la agresión, ocurrida el pasado sábado 3 de enero, como una violación flagrante del derecho internacional. Subrayaron la imperiosa importancia de preservar la paz y la estabilidad en Sudamérica y en el mundo, rechazando el uso de la fuerza unilateral.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el gobierno brasileño, los presidentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema de las Naciones Unidas. Enfatizaron que cualquier iniciativa en materia de paz y seguridad internacional debe estar estrictamente alineada con los mandatos del Consejo de Seguridad de la ONU y con los principios y propósitos de su Carta.

El ataque, que incluyó bombardeos en Caracas y otras tres localidades, resultó en la trágica pérdida de al menos 100 vidas y dejó un número similar de heridos. Además, durante la operación, un comando secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

En la conversación, los líderes también abordaron la denominada propuesta de "Consejo de Paz" presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Brasil y Francia manifestaron su rechazo a esta iniciativa, al considerar que socava el multilateralismo y el mandato central de las Naciones Unidas, posición que comparten países como Noruega y Suecia.

El presidente Lula reiteró este punto en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter): "Defendemos el fortalecimiento de las Naciones Unidas y coincidimos en que las iniciativas en materia de paz y seguridad deben estar alineadas con los mandatos del Consejo de Seguridad".

Lula y Macron también revisaron la agenda bilateral entre Brasil y Francia. Instruyeron a sus equipos a finalizar negociaciones en curso en áreas estratégicas como defensa, ciencia, tecnología y energía, con el objetivo de concretar nuevos acuerdos en el primer semestre de 2026.

Asimismo, reafirmaron la importancia del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el cual consideraron positivo para ambos bloques y una contribución esencial para la defensa del multilateralismo y de un comercio internacional basado en reglas.