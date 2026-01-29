Acusan de agresión a hombre que roció vinagre con una inyectadora a la Representante Ilhan Omar

La Sra. Omar fue rociada con líquido de una jeringa mientras hablaba en un ayuntamiento y exigía la renuncia de Kristi Noem, quien dirige el Departamento de Seguridad Nacional.

29 de enero de 2026.-El hombre acusado de usar una jeringa para rociar con vinagre a la representante Ilhan Omar durante una reunión comunitaria en Minneapolis esta semana fue acusado de agresión por la fiscalía federal el jueves, informó Los Tiempos de Nueva York.

Horas después, la fiscal local de Minneapolis anunció que también acusaba al hombre, Anthony J. Kazmierczak, de agresión y amenaza de violencia, argumentando que lo hacía debido a la falta de confianza en el gobierno federal y a la preocupación de que el presidente pudiera indultarlo de cualquier cargo federal si era condenado.

El martes por la noche, el Sr. Kazmierczak roció a la Sra. Omar con vinagre de sidra de manzana y agua, según escribió un agente del FBI en una declaración jurada presentada ante un tribunal federal.

La Sra. Omar, demócrata que ha criticado repetidamente la ofensiva migratoria del gobierno de Trump en Minnesota, acababa de pedir la renuncia de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, cuando el Sr. Kazmierczak se acercó a ella y la roció con vinagre, escribió el agente. Después, el Sr. Kazmierczak pareció decir: “Están dividiendo a los habitantes de Minnesota”, escribió el agente.